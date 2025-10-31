Inter de Messi quiere sacudirse sus fantasmas de playoffs en Nashville

Con Lionel Messi en modo MVP, el Inter Miami enfrenta el sábado al Nashville SC por tercera semana consecutiva con la misión de romper una importante barrera en los playoffs de la MLS.

Con un triunfo, la joven franquicia de Florida superará la primera ronda, al mejor de tres partidos, y obtendrá su primer boleto a las semifinales de la Conferencia Este.

El año pasado, ya con Messi y los otros tres Fantásticos en el plantel, el Inter se estrelló en la primera fase frente al Atlanta United en una de las mayores decepciones de la historia de la liga norteamericana (MLS).

En el arranque de estos playoffs, que serán la despedida del fútbol de Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter se estrenó con un triunfo ante Nashville (3-1) y ahora quiere evitar los mismos errores que contra Atlanta, al que también ganó el primer partido.

Nashville cuenta con un peligroso ataque comandado por el inglés Sam Surridge, segundo máximo goleador de la temporada, y el alemán Hany Mukhtar, MVP (Jugador Más Valioso) de la liga en 2022, pero en defensa no ha encontrado la manera de frenar a Messi.

El astro argentino les asestó un triplete en la goleada 5-2 del cierre de la fase regular y, una semana después, logró un doblete en el arranque de la eliminatoria.

A sus 38 años, Messi encadena siete dianas en los últimos tres partidos y, tras hacerse con la Bota de Oro, es el máximo favorito a recibir en las próximas semanas su segundo premio MVP.

Aún así, la superioridad mostrada por el Inter no tranquiliza a Javier Mascherano, el timonel que sustituyó a Gerardo Martino tras el fracaso ante Atlanta.

"Que las victorias no nos engañen", demandó este viernes El Jefecito. "Si Nashville tiene buen día te puede hacer mucho daño".

"Más allá de los resultados, nos pusieron en dificultades en muchos momentos. Lo resolvimos de buena manera, pero seguramente mañana lo volverán a hacer", auguró el entrenador argentino.

Respecto a su plantel, Mascherano confirmó que cuenta con Jordi Alba tras recuperarse de un problema en un dedo y con el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, quien viajó el pasado fin de semana a su país por temas personales.

Chucky vuelve en Halloween

En caso de tropiezo en Nashville, el Inter hospedará el tercer y definitivo partido el 8 de noviembre.

El ganador de la eliminatoria enfrentará en la semifinal del Este al FC Cincinnati o al Columbus Crew.

El Cincinnati se llevó el primer asalto de este derbi de franquicias del estado de Ohio y tiene en sus filas al brasileño Evander, otro de los finalistas al MVP junto a Messi.

El Philadelphia Union, primer sembrado del Este, quiere también rematar al Chicago Fire en su visita del sábado, mientras que el New York City tratará de clasificar ante su público tras imponerse a domicilio en el primer capítulo frente al Charlotte FC.

En el Oeste, el San Diego FC buscará el sábado seguir agrandando la mejor campaña de un equipo debutante en la MLS.

La escuadra californiana, líder del Oeste en la temporada regular, dio el primer paso al vencer la semana pasada al Portland Timbers pese a la ausencia de su jugador franquicia, el mexicano Hirving Lozano, que lleva varios partidos apartado.

Chucky regresará al equipo en el fin de semana de Halloween después de disculparse por un supuesto altercado en el vestuario con el entrenador Mikey Varas tras ser sustituido en un partido a principios de mes.

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller también puede clasificar a semifinales del Oeste con un triunfo el sábado ante el Dallas FC.

Los Angeles FC, con su temible pareja ofensiva que forman Son Heung-Min y Denis Bouanga, pretende también finiquitar al Austin FC el domingo así como el Minnesota United al Seattle Sounders el lunes.

