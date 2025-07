Inter de Messi rotará sus titulares por sobrecarga de partidos, dice Mascherano

El Inter Miami de Lionel Messi rotará a sus titulares por la sobrecarga de partidos en la liga estadounidense después del Mundial de Clubes, dijo este martes su entrenador, Javier Mascherano.

Las Garzas del astro argentino disputarán el miércoles el segundo de los siete partidos de julio en la MLS, ante New England Revolution en la cancha sintética del Gillette Stadium (Foxborough).

"Tenemos otros tres partidos en diez días, iremos viendo la mejor manera de gestionar los minutos de cada uno" de los jugadores, dijo Mascherano en conferencia de prensa.

Lionel Messi y Luis Suárez podrían tener descanso ante la gran cantidad de partidos disputados en las últimas semanas. El Inter terminó su participación en el Mundial el 29 de junio con una humillante derrota 4-0 ante Paris Saint-Germain en octavos.

"Claramente mi idea no es hacer muchas rotaciones ya que al hacer muchas rotaciones el equipo se trastoca demasiado", añadió el DT argentino.

"Si das descanso a Leo claramente el equipo lo va a sentir, pero este año nos ha tocado jugador sin él y todos hemos dado un paso hacia adelante, si Leo está bien y no tiene problema mi idea es hacerlo jugar porque si hay alguien que sabe autogestionarse es él".

El entrenamiento de este martes presentó buenas noticias para Mascherano con el regreso del hondureño David Ruiz, el volante Yannick Bright y el arquero Drake Callender.

El Jefecito se refirió a los rumores sobre la posible vinculación de su compatriota Rodrigo de Paul. Múltiples reportes vinculan al mediocampita del Atlético de Madrid con el Inter Miami, pero el club de MLS no ha dado ninguna señal sobre las posibilidades de contratar a una de las figuras más cercanas a Messi en la Albiceleste.

"Todo el mundo conoce este tipo de jugador, pero como siempre digo, no me gusta hablar de jugadores que de momento no están con nosotros y no pertenecen a nuestro club", mencionó Mascherano.

El que tuvo una postura diferente fue el joven Baltasar Rodríguez, quien admitió escuchar los rumores y con una sonrisa en el rostro imaginó la posibilidad de tener de compañero a otro campeón del mundo en Qatar 2022.

"Sería lindo que venga, nosotros estamos contentos con Leo pero que venga otro campeón del mundo, sería algo lindo".

str/das