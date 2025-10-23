Inter Miami, a consagrar en los playoffs el mejor año de su renovado Messi en EE.UU.

Inter Miami enfrentará a Nashville este viernes en busca de consolidar el mejor año en Norteamérica para Lionel Messi, recién renovado con el club hasta 2028, y superar por primera vez en su historia la primera ronda de los playoffs de MLS.

El cuadro del sur de Florida llega a la etapa más importante de la temporada con la mejor noticia que podría contar: la renovación del contrato de Messi hasta 2028, una ilusión que se concretó este jueves en la mañana.

"Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que realmente me alegra poder seguir aquí", dijo Messi, de 38 años, en una nota del equipo.

Con astro argentino para rato, las Garzas tratarán de evitar un colapso similar al de la temporada 2024, cuando Atlanta United las eliminó en la primera ronda.

"Estamos en los playoffs y es otra mentalidad", dijo el defensor y seleccionado griego, Noah Allen. "Recordamos lo que sucedió el año pasado y vamos a tratar de evitarlo a toda costa".

"En general, queremos ganar por el dolor del año pasado, es una razón importante", agregó.

Está para 90 minutos y más

La primera ronda de los playoffs de MLS se juega al mejor de tres partidos; en caso de empate, el encuentro se define con remates desde el punto penal y la diferencia de goles no es tomada en cuenta.

Messi, serio candidato al premio del Jugador Más Valioso en la temporada 2025, ya estableció una nueva marca personal esta temporada al conquistar por primera vez la Bota de Oro de la MLS con un asombroso registro de 29 goles en 28 jornadas de la temporada regular.

"Está para 90 minutos y más", dijo en la mañana del jueves el entrenador del Inter, Javier Mascherano, luego de que el exjugador del FC Barcelona se perdiera el entrenamiento del martes.

El astro argentino cerró la temporada regular con su sexto premio al Jugador del Mes tras anotar cinco goles y dar cinco asistencias en tres partidos de octubre.

Además, es el tercer jugador desde 2005 en anotar por lo menos 29 goles en una temporada, solamente superado por los 31 del venezolano Josef Martínez en 2018 y los 34 del mexicano Carlos Vela en 2019.

Las Garzas tienen trabajo por hacer en cuanto a su historial en postemporada. Cuentan con un récord de un triunfo y cinco tropiezos en tres participaciones, incluida una derrota por 3-0 frente a Nashville en 2020.

"El objetivo es llegar a la final, hasta el último partido", comentó su principal fichaje de 2025, el argentino campeón del mundo Rodrigo De Paul.

“Todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a hacer”.

-Dos duras despedidas-

El cierre de la temporada también significa para Miami la despedida de dos de sus figuras más representativas en los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, dos miembros originales de los denominados Cuatro Fantásticos.

Busquets culminó la temporada regular disputando su partido 50 en 2025, mientras que Alba es el sexto mejor anotador en la historia de la franquicia con 15 goles, y el segundo mejor en asistencias con 30, solo superado por las 36 de Messi.

Después del primer partido en Chase Stadium (Fort Lauderdale), la serie continuará en Geodis Park (Nashville) el 1 de noviembre, y en caso de ser necesario se definirá el 7 de noviembre en Florida.

-Vancouver y un 2025 mágico-

Un segundo lugar en la Copa de Campeones de Concacaf, el título de copa logrado el pasado 1 de octubre, y la incorporación de Thomas Müller en los últimos meses de la temporada son ingredientes que hacen de 2025 uno de los mejores años en la historia de Vancouver Whitecaps.

La cereza en el pastel sería una consagración en Major League Soccer, algo que nunca han logrado.

Empatados en puntos con San Diego en el primer lugar de la Conferencia Oeste con 63, pero perdiendo el primer término de desempate (mayor cantidad de victorias), el cuadro del danés Jesper Sorensen tiene definido a FC Dallas como su rival en la primera ronda.

Vancouver cuenta con la mejor delantera del Oeste con 66 goles anotados y la mejor defensa con 38 recibidos.

