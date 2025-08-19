Inter Miami afronta el duelo con Tigres en Leagues Cup pendiente de Messi

Con la participación de Lionel Messi en el aire, el Inter Miami intentará domar a los Tigres de México en el duelo estelar de los cuartos de final del miércoles en la Leagues Cup, que reúne una colección de figuras del fútbol argentino.

Desde los entrenadores Javier Mascherano y Guido Pizarro hasta campeones del mundo en 2022 como Rodrigo De Paul y Ángel Correa, el Chase Stadium verá un desfile albiceleste cuando ruede el balón a las 20:00 de Miami (00:00 GMT del jueves).

La gran duda es si Lionel Messi, la presencia más esperada, podrá saltar también al césped al arrastrar unos problemas musculares desde principios de mes.

El atacante, de 38 años, reapareció el sábado en la liga norteamericana (MLS) pero pareció resentirse de sus molestias y este martes se ejercitó al margen de sus compañeros.

El sábado "se sintió incómodo dentro de los 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día y mañana pero no está descartado" para el partido contra Tigres, dijo este martes Mascherano sobre su estrella.

"No te puedo decir hoy si va a jugar porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", agregó El Jefecito sobre el 10, máximo artillero de la MLS con 19 goles en 19 jornadas.

Además del torneo doméstico, la Leagues Cup es la otra vía para lograr un título que le queda este año al ambicioso proyecto de Miami, que acaba de reforzarse con la llegada de De Paul desde el Atlético de Madrid.

La franquicia copropiedad de David Beckham fue eliminada en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en el Mundial de Clubes cumplió la meta de avanzar a las eliminatorias pero fue después goleado 4-0 por el Paris Saint-Germain.

"El partido de mañana puede marcar un antes y un después anímicamente para lo que estamos este año", reconoció el ariete uruguayo Luis Suárez.

La Leagues Cup, torneo conjunto entre la MLS y la liga mexicana, fue el trofeo que inauguró el palmarés histórico del Inter en 2023, en la primera competencia que Messi disputó con el uniforme rosa.

Ángel Correa amenaza Miami

En sus comparecencias, Mascherano y Suárez advirtieron del peligro que entraña la eliminatoria a partido único ante Tigres, una de las potencias del fútbol azteca.

"Es un rival muy fuerte, uno de los mejores del fútbol mexicano. Tenemos que tratar de tapar las virtudes de jugadores que marcan la diferencia", avisó el Pistolero.

Guido Pizarro, exjugador de Tigres y su técnico desde marzo, reconoció que el duelo será completamente distinto en función de si juega Messi.

"Al tenerlo o no en el campo, ellos varían su estructura en ataque. No tendrían ese protagonismo que tiene él, que cambia el partido de un momento a otro", apuntó.

"Si juega debemos tener mucha más atención e intentar ponerlo en situaciones donde no tenga tanta ventaja", expuso el estratega.

Más allá de eso, su esencia es tener el control y nosotros trataremos de disputar la posesión de balón.

Para el ataque, Pizarro tiene el lujo de contar desde julio con Ángel Correa, uno de los grandes fichajes del año en el continente.

El expunta del Atlético de Madrid, convocado preliminarmente de nuevo esta semana para la selección argentina, ya dejó su huella en la primera fase de la Leagues Cup con cuatro goles en tres partidos.

MLS contra liga mexicana

La jornada del miércoles depara el resto de choques de cuartos de final de la Leagues Cup, competencia de un mes de duración que se definirá en la final del 31 de agosto.

Toluca, vigente campeón de la liga mexicana, fue también el mejor representante azteca en la primera fase.

Los pupilos del argentino Antonio Mohamed perseguirán el pase a las semifinales (26 y 27 de agosto) frente al Orlando City del delantero colombiano Luis Muriel en un partido que se disputará en el estadio de Los Angeles Galaxy.

Seattle Sounders, única escuadra en ganar sus tres partidos de la primera fase, recibirá en su cancha al Puebla y el Galaxy, vigente campeón de la MLS, será también anfitrión frente al Pachuca.

Programa del miércoles en los cuartos de final de la Leagues Cup:

Inter Miami - Tigres en Fort Lauderdale (Florida) - 00H00 GMT del jueves

Toluca - Orlando City en Carson (California) - 00H50 GMT del jueves

Seattle Sounders - Puebla en Seattle (Washington) 03H00 GMT del jueves

LA Galaxy - Pachuca en Carson (California) - 03H45 GMT del jueves