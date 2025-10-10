Inter Miami encara un duelo clave en la MLS sin descartar a Messi

En la penúltima jornada de la MLS, el Inter Miami recibirá el sábado al Atlanta United con dudas hasta el último momento sobre la participación de Lionel Messi, actualmente concentrado con la selección argentina.

Tanto Lionel Scaloni como Javier Mascherano, técnicos de la Albiceleste y del Inter, acrecentaron en las últimas horas la incertidumbre alrededor de la insólita situación de Messi.

El astro argentino y Rodrigo De Paul, compañero en Las Garzas, llevan toda la semana a las órdenes del entrenador campeón del mundo en Miami para preparar dos juegos amistosos.

El primero de ellos enfrentará a Argentina contra Venezuela este viernes en el Hard Rock Stadium de la urbe de Florida.

El segundo, ante Puerto Rico, se debía disputar en Chicago el lunes pero fue aparentemente trasladado al estadio del Inter en Fort Lauderdale (vecina de Miami) para celebrarse el martes.

Entre ambos amistosos, el Inter tiene la visita el sábado del Atlanta United en un duelo clave para posicionarse en los playoffs de la liga norteamericana (MLS), que no detiene sus actividades en esta fecha FIFA.

"Voy a hablar con él esta tarde y después se verá. No tengo mucho más que decir", se limitó a responder el jueves Scaloni a la pregunta de si Messi podría jugar el sábado con el Inter.

Mascherano, de su parte, tampoco descartó este viernes la posibilidad de contar con su estrella en el caso de que descanse en el amistoso ante Venezuela.

"Leo está con la selección, junto con Rodrigo, desde el lunes y es lo único que puedo decir", señaló el entrenador argentino en su conferencia de prensa.

"Si no juega hoy y está alguna posibilidad, yo encantado. Imagínate poder tener a Leo Messi, pero la realidad es que no ha estado con nosotros", agregó.

El propio Scaloni dejó entrever que podría reservar el viernes a Messi y otros jugadores para no desgastarlos físicamente.

El crack argentino, máximo goleador de la MLS a sus 38 años, ha disputado siete duelos completos con el Inter desde el 13 de septiembre.

Homenaje a Jordi Alba

Con un triunfo ante Atlanta, equipo ya eliminado, el Inter alcanzaría al FC Cincinnati en la segunda posición de la Conferencia Este.

Una derrota, sin embargo, dejaría a Miami en peligro de perder su actual tercera plaza en la última jornada de la fase regular.

Esta clasificación determina la localía en los playoffs que arrancan el 22 de octubre, en los que el Inter aspira a alcanzar su primer título de liga en el último asalto con sus Cuatro Fantásticos.

Al menos dos miembros de ese cuarteto de exglorias del Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, colgarán las botas a final de temporada, cuando también expira el contrato de Luis Suárez.

Alba, que anunció su retiro el martes, recibirá un homenaje del Inter el sábado al término del último partido en casa de la temporada regular.

"Fue una decisión personal", dijo este viernes a la prensa el lateral zurdo, que apenas el pasado mayo se había comprometido a seguir en activo hasta 2027.

"No tengo miedo a lo que venga después (...) Me han dicho que no es fácil pero lo tengo muy claro", afirmó. "Ya tengo nuevos proyectos en mente y quiero estar más tiempo en familia, viajamos mucho".

Este fin de semana se disputarán otros cuatro partidos de la MLS, dos de ellos fundamentales para la pugna por el liderato del Oeste.

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller visita al Orlando City con la intención de adelantar al San Diego FC, con el que ahora comparte la cabeza, ambos con 60 puntos.

Solo un punto por detrás se encuentra el Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min, que visitará el domingo al Austin FC.

