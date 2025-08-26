Inter Miami y LA Galaxy se amparan en Messi y Reus en semis de Leagues Cup

Inter Miami y Los Angeles Galaxy se amparan en sus astros Lionel Messi, entre algodones, y Marco Reus, en buena forma, para superar este miércoles a Orlando City y Seattle Sounders en las semifinales de la Leagues Cup.

Sin equipos mexicanos en la escala previa a la gran final, el 31 de agosto, los cuadros de la MLS monopolizaron las semis a partido único, que se disputarán en el Chase Stadium, el hogar de Las Garzas, y en el Dignity Health Sports, la casa de Los Galácticos.

A pesar de ser locales y contar con Messi y Reus, el Inter Miami y el Galaxy no tienen margen de error en el torneo que reúne a los clubes de las ligas de México y de la MLS (Estados Unidos y Canadá).

El equipo floridano, entrenado por Javier Mascherano, abrirá la ronda de los cuatro mejores en Fort Lauderdale, vecina a Miami, a las 00H30 GMT del jueves, con una gran incógnita: ¿Messi podrá jugar?

El 10, punta de lanza de la franquicia copropiedad de David Beckham, se perdió los dos últimos juegos de su equipo, entre ellos los cuartos de final contra Tigres de México.

A la espera de Messi

A los 38 años, Messi ha tenido un agosto complicado por molestias musculares en la pierna derecha, pero sus compañeros han sacado la embarcación adelante. Apenas registró 56 minutos en los seis partidos que los rosa han disputado este mes.

Mascherano lo cuidó el fin de semana ante DC United, al igual que al lateral español Jordi Alba, golpeado en una rodilla ante Tigres. Además, inició el juego contra los capitalinos con sus otras figuras, Sergio Busquets, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, en la banca de suplentes.

Inter Miami ha tenido un calendario muy apretado por su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf y el Mundial de Clubes, además de la Leagues Cup, en la que busca repetir el título con el que estrenó su palmarés en 2023.

"Llevamos más de 40 partidos jugados, somos el equipo que más jugó.

“Hemos lidiado con diferentes situaciones, y la que más muestra de carácter nos da es cuando tenemos que afrontar partidos importantes sin nuestro mejor jugador”, dijo el Jefecito.

La Leagues Cup es la única chance de Las Garzas de alzar un trofeo internacional esta temporada, tras caer en semis de la Concachampions y en octavos del Mundial de Clubes.

A pesar de que todos los reflectores están sobre Messi y compañía, Orlando City busca su primera final a costa de un adversario al que ha atormentado en 2025.

En los dos partidos que han disputado este año, ambos por la MLS, los dirigidos por el colombiano Óscar Pareja ganaron por goleada: 3-0 en mayo y 4-1 a principio de agosto.

En el último choque Orlando, que eliminó al campeón mexicano Toluca en cuartos, mostró una de sus cartas de temer, el delantero cafetero Luis Muriel.

“Claramente tenemos que mejorar lo que hicimos contra ellos para competir, pero este partido es totalmente diferente porque tiene un condimento especial, que es el pase a una final y es a un solo juego”, admitió Mascherano.

Reus, la esperanza de salvar el año

En el otro lado del cuadro, el Galaxy se jugará desde las 02H45 GMT del jueves sus restos en la Leagues Cup, ya que sus esperanzas en la MLS se han desvanecido prematuramente al ocupar el último lugar de la Conferencia Oeste.

Con pocas chances de defender la corona en la MLS, los Galácticos que orienta Greg Vanney esperan matricularse en su primera final de Leagues Cup sobre un rival que marcha con paso firme en la liga norteamericana.

El Seattle Sounders de Brian Schmetzer, subcampeón en 2021, ocupa el cuarto lugar de la Oeste y fue el único equipo en registrar puntaje perfecto de nueve puntos en la primera ronda de la competición internacional.

Este año Galaxy y Sounders se han enfrentado una vez en la liga, hace tres semanas, con goleada de Seattle por 4-0 en Los Ángeles.

En este contexto, la figura de Marco Reus alumbra el camino de Galaxy. En cuartos de final de la Leagues Cup, el alemán fue decisivo al marcar un gol y provocar otro tanto en el triunfo sobre Pachuca.

“Marco es un futbolista inteligente y eficiente”, subrayó Vanney. “Tiene la capacidad de ordenar las cosas y encontrar a los compañeros en el momento adecuado. Su conocimiento y compresión del juego son de alto nivel”.

Reus, con 36 años, ha sido reconocido como el mejor jugador del Galaxy en los últimos tres meses.