El IRS habilita prórroga hasta octubre para declarar taxes: cómo pedirla antes del 15 de abril

El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) estableció como límite el 15 de abril para presentar la declaración de impuestos. No obstante, se puede otorgar una prórroga de hasta seis meses bajo una serie de criterios.

Qué se sabe de la prórroga en la declaración de impuestos en EE.UU.

De acuerdo con el sitio web oficial del IRS, la extensión permite presentar la declaración hasta el próximo 15 de octubre. Para que esto se aplique, primero debe solicitarse antes de la fecha de vencimiento original, que es el 15 de abril.

La prórroga permite presentar la declaración hasta el próximo 15 de octubre Stock en canva

Existen tres métodos oficiales para solicitar la prórroga antes del 15 de abril:

Pago en línea (sin formulario): el IRS procesa de manera automática la extensión cuando se efectúa un pago total o parcial de sus impuestos estimados de manera electrónica.

el IRS procesa de manera automática la extensión cuando estimados de manera electrónica. Uso de IRS Free File : se puede usar este software para solicitar la prórroga de forma electrónica y gratuita.

: se puede usar este software para solicitar la prórroga de forma electrónica y gratuita. Presentación del Formulario 4868: en el formulario, se debe estimar la responsabilidad tributaria total para el año y restar los pagos que ya se hayan realizado.

Cómo efectuar el pago en línea para la prórroga en la declaración de los taxes

Para concretar el pago en línea, se puede utilizar el IRS Direct Pay, la cuenta en línea del IRS, o abonar con billeteras digitales (como PayPal o Venmo) y tarjetas de crédito/débito.

Con el pago en línea, no se tiene que enviar el formulario 4868 Jon Elswick - AP

Al efectuar el monto con algunos de estos métodos, se debe indicar de manera específica que el motivo es para solicitar una extensión.

Una vez hecho esto, la persona recibe un número de confirmación y no necesita presentar el Formulario 4868 por separado.

¿La prórroga implica una extensión en el plazo para pagar?

La respuesta es no. La prórroga solo aplica para la presentación de la declaración de impuestos. Por tanto, cada contribuyente debe pagar cualquier impuesto adeudado antes de la fecha límite de presentación original, que para la mayoría es el 15 de abril de este año.

En caso de no abonar los tributos para la fecha del vencimiento, el IRS cobrará intereses sobre el monto no pagado. Esto aplica incluso en las personas con prórroga hasta octubre.

La prórroga solo aplica para la presentación de la declaración de impuestos, no para el pago de tributos endeudados Imagen ilustrativa generada con IA

Además de los intereses, la persona puede enfrentar una multa por pago tardío, que suele ser del 0.5% por cada mes que el impuesto permanezca sin pagar. La penalización máxima es del 25%, según consignó el IRS.

La multa por pago tardío no se aplica en los casos donde se demuestra una “causa justificada” para no haber pagado a tiempo.

En ese caso, la persona debe presentar una explicación detallada del motivo. No se puede adjuntar la aclaración estipulada en el Formulario 4868.