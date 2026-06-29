Irán dice adiós al Mundial 2026: la queja contra EE.UU. y la sentida despedida de México

La selección de Irán concluyó su participación en el Mundial 2026 en medio del conflicto político con Estados Unidos. En ese marco, Mehdi Taremi, capitán del equipo, agradeció a México por la hospitalidad, pero denunció que hubo dificultades logísticas que afectaron al rendimiento deportivo del seleccionado.

Irán se despidió del Mundial: Taremi apuntó contra EE.UU. y la FIFA

Taremi denunció que su equipo se enfrentó con la “falta de soluciones” por parte de las autoridades ante los problemas de visado de su personal, que hizo base en Tijuana, México, y cruzó la frontera los días de partido en EE.UU. El jugador señaló que la delegación no pudo contar con utileros y medios de comunicación oficiales.

La conferencia de prensa de Taremi en la que critica la logística de la FIFA y Estados Unidos

En ese marco, luego de finalizar su tercer partido ante Egipto, el goleador soltó en conferencia de prensa: “¿Quién tiene que resolver este problema por nosotros? ¿La FIFA? No lo sé. ¿EE.UU.? No lo sé“. A su vez, criticó la presunta falta de cumplimiento en las promesas de apoyo realizadas inicialmente.

“Infantino vino en el primer partido y dijo que resolveríamos cada problema aquí, pero en realidad nada. Nuestra logística no está aquí“, explicó. Por otro lado, el futbolista remarcó la importancia de la paz, pero aquejó que hubo una “falta de reciprocidad” hacia su país.

El agradecimiento a México y la despedida de Irán

Más allá de las críticas, Taremi expresó un profundo aprecio personal por la calidez recibida en tierras mexicanas durante el torneo. Destacó la humildad de los habitantes, aunque cuestionó la logística impuesta por el calendario de partidos.

“Amamos a la gente de México, amamos Tijuana, es muy bueno, son personas muy humildes, los amamos”, afirmó el deportista. Sin embargo, criticó la exigencia que conllevó el hecho de realizar viajes constantes a la ciudad fronteriza en EE.UU.

El jugador subrayó la imposibilidad de alcanzar una recuperación adecuada debido a los traslados frecuentes. “Como jugadores profesionales en una competencia profesional, esto no está bien”, sentenció.

Taremi en su partido contra Nueva Zelanda JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Se trata de nuestra opinión, porque ahora tenemos que viajar de nuevo para ir a Tijuana otra vez sin recuperación, sin nada. No es justo”, mencionó. Cabe aclarar que las declaraciones de Taremi se dieron tras el empate 1-1 con Egipto, que dejó a los iraníes a la espera de lo que suceda en el duelo entre Argelia y Austria para saber si conseguían la clasificación.

Luego de conocerse ese resultado, que fue desfavorable para los asiáticos, Ramin Rezaian, defensor del equipo iraní, publicó en su cuenta de X un sentido mensaje de despedida hacia el país latino tras la eliminación: “En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad. Nos han llenado de amor, calidez y una amabilidad inolvidable”, escribió.

Asimismo, Rezaian compartió un comunicado oficial de su selección en agradecimiento a los mexicanos. “Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina que nos hizo sentir como en casa”, menciona el mensaje.

Cómo fue el paso de Irán por el Mundial 2026

El conjunto iraní quedó eliminado de la Copa del Mundo tras finalizar la primera fase en la tercera posición del Grupo G, producto de tres empates. El combinado asiático obtuvo tres puntos tras empatar todos sus partidos, con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

Fanáticos iraníes en el Mundial 2026 RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hasta el último momento tuvo la posibilidad de clasificar como uno de los mejores terceros del certamen. Sin embargo, el empate agónico de Austria contra Argelia, que terminó 3-3, le dio la clasificación a los austríacos y dejó eliminado a Irán.