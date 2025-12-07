Jake Paul vs. Anthony Joshua: hora y cartelera oficial de los combates previos en Miami

Después de varias modificaciones en calendario y organización, finalmente quedó confirmada la fecha, sede y rival de la próxima pelea de Jake Paul, el excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua. Además, la cartelera completa ya fue revelada e incluye combates sumamente atractivos, como el regreso de Anderson Silva al ring.

Cuáles son los combates de la cartelera para la pelea de Jake Paul y Anthony Joshua

En total, serán siete peleas las que conformen la velada, con la estelar entre Paul y Joshua como el plato fuerte de la noche.

Entre los duelos destacados figuran el enfrentamiento entre Anderson Silva y Tyron Woodley, así como la pelea de Alycia Baumgardner frente a Leila Beaudoin.

Jake Paul y Anthony Joshua se enfrentarán el 19 de diciembre (DAZN)

La cartelera completa queda de la siguiente manera:

Jake Paul vs. Anthony Joshua : Es la pelea estelar de la cartelera y la prueba más importante para la reciente incursión de Jake Paul en el mundo del boxeo, al enfrentarse al exmonarca unificado de peso pesado. Será el segundo combate del youtuber en vivo que se transmitirá a través de Netflix en poco más de un año, tras su victoria sobre Mike Tyson en noviembre de 2024.

Cuándo y a qué hora ver la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

La cita será el 19 de diciembre de 2025, en el Kaseya Center de Miami, Florida. La cartelera comenzará a las 20:00 horas (ET).

Fijan las reglas para el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua (X @jakepaul)

La transmisión será exclusiva de Netflix, incluida en cualquier plan de la plataforma.

Primera pelea profesional de Jake Paul

Aunque Paul ya acumula varias peleas mediáticas, este será oficialmente su primer combate profesional, pactado bajo regulaciones completas: guantes de 280 gramos, ocho asaltos de tres minutos y condiciones equitativas frente a Anthony Joshua.