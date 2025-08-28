Jefa de la principal agencia de salud de EEUU deja abruptamente el cargo

La directora de la agencia de salud pública estadounidense (CDC) dejará su cargo tras menos de un mes de haber asumido funciones, anunciaron este miércoles funcionarios de salud sin dar explicaciones de su salida.

"Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Le agradecemos su dedicación al pueblo estadounidense", anunció en un comunicado el Departamento de Salud, que supervisa los CDC.

Monarez, científica y funcionaria con amplia experiencia, obtuvo la confirmación para el cargo por parte del Senado estadounidense y el 31 de julio fue juramentada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

The Washington Post afirmó sobre el retiro de Monarez que ella se había negado a comprometerse a apoyar los cambios en la política de vacunación propuestos por Kennedy, conocido por su escepticismo sobre las vacunas.

Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, Monarez fue presionada por el secretario de Salud para renunciar.

El departamento no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Desde que asumió el cargo, Kennedy Jr. ha impulsado una reforma radical a la política de vacunas de Estados Unidos, que incluye el despido de reconocidos expertos en inmunización, la restricción del acceso a las vacunas contra la covid-19 y el drástico recorte de la financiación para desarrollar nuevas vacunas.

Estas medidas contradicen ampliamente el consenso científico alrededor de la vacunación y han sido criticadas por expertos.