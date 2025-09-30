Jefe del Pentágono dice que las FFAA de EEUU deben acabar con "décadas de decadencia"
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el martes que las fuerzas armadas de Estados Unidos deb
- 1 minuto de lectura'
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el martes que las fuerzas armadas de Estados Unidos deben ser reformadas para acabar con "décadas de decadencia", al hablar ante cientos de generales y almirantes en Quantico, Virginia.
En una reunión poco habitual con altos mandos convocados desde bases en el mundo entero, Hegseth declaró el fin de la "basura ideológica", poniendo como ejemplos preocupaciones sobre el cambio climático, el acoso, líderes "tóxicos" y ascensos basados en raza o género.
"Vamos a poner fin a la guerra contra los guerreros", enfatizó el secretario de Guerra, según la nueva terminología adoptada por el gobierno de Trump.
Esa nueva "mentalidad guerrera", en palabras de Hegseth, implica que las fuerzas armadas volverán a utilizar estándares de reclutamiento y entrenamiento basados en la capacidad masculina en términos de resistencia física.
"Quiero ser muy claro: no se trata de impedir a las mujeres servir" en las fuerzas armadas, insistió. "Nuestras oficiales femeninas son las mejores del mundo, pero cuando se trate de un trabajo que requiera poder físico para entrar en combate, esos estándares deben ser neutrales, y altos", explicó.
"Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Si no, pues así será", añadió.
sms/jz/ad
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard
- 2
La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94
- 3
Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
- 4
Se derrumbó su sueño americano: es colombiana, tuvo que decirle adiós a EE.UU. y mostró todo su dolor en el aeropuerto