Jefe del Pentágono dice que las FFAA de EEUU deben acabar con "décadas de decadencia"

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, declaró el martes que las fuerzas armadas de Estados Unidos deben ser reformadas para acabar con "décadas de decadencia", al hablar ante cientos de generales y almirantes en Quantico, Virginia.

En una reunión poco habitual con altos mandos convocados desde bases en el mundo entero, Hegseth declaró el fin de la "basura ideológica", poniendo como ejemplos preocupaciones sobre el cambio climático, el acoso, líderes "tóxicos" y ascensos basados en raza o género.

"Vamos a poner fin a la guerra contra los guerreros", enfatizó el secretario de Guerra, según la nueva terminología adoptada por el gobierno de Trump.

Esa nueva "mentalidad guerrera", en palabras de Hegseth, implica que las fuerzas armadas volverán a utilizar estándares de reclutamiento y entrenamiento basados en la capacidad masculina en términos de resistencia física.

"Quiero ser muy claro: no se trata de impedir a las mujeres servir" en las fuerzas armadas, insistió. "Nuestras oficiales femeninas son las mejores del mundo, pero cuando se trate de un trabajo que requiera poder físico para entrar en combate, esos estándares deben ser neutrales, y altos", explicó.

"Si las mujeres pueden lograrlo, excelente. Si no, pues así será", añadió.

sms/jz/ad