¿Jeff Bezos y Lauren Sánchez tienen dobles? Una pareja es confundida en Cannes y desata un revuelo viral

Una pareja anónima con un asombroso parecido físico con Jeff Bezos y Lauren Sánchez desató un torbellino mediático en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2025, luego de ser confundida con la famosa pareja durante el estreno de la película Dossier 137. La aparición inesperada provocó especulaciones sobre si el magnate y su prometida utilizan “dobles” públicos o si simplemente se trató de una coincidencia notable.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez: ¿dobles oficiales o coincidencia viral?

La pareja, que posó brevemente para los fotógrafos y vestía de gala, fue captada por la pasarela mientras ingresaba al evento con gafas oscuras, esto alimentó fuertemente la confusión. Sin embargo, fuentes cercanas al festival confirmaron posteriormente que no se trataba de Jeff Bezos ni de Lauren Sánchez, según lo informado por New York Post.

Una pareja, que comparte un asombroso parecido con Jeff Bezos y Lauren Sánchez, llegó a la alfombra roja del Festival de Cannes el jueves Gentileza The New York Post/ vía FilmMagic

La identidad de los implicados no ha sido revelada, lo que incrementó el misterio y la viralidad del momento en redes sociales y medios internacionales. A pesar del revuelo, se espera que Lauren Sánchez sí participe oficialmente en el festival, donde será homenajeada con el Global Gift Women Empowerment Award 2025 por su labor filantrópica y liderazgo social.

La fundación que otorga el premio destacó su trabajo en proyectos como This Is About Humanity y su compromiso con la justicia climática a través del Fondo para la Tierra Bezos.

Lauren Sánchez, el impacto de su misión al espacio

Lauren Sánchez ha estado en el foco mediático tras participar en una misión espacial histórica solo para mujeres con Blue Origin, junto a figuras de alto perfil como Katy Perry y Gayle King, así cruzó el límite del espacio exterior. La misión fue aplaudida por su simbolismo, aunque también generó críticas sobre el uso de recursos.

En respuesta a los cuestionamientos y las críticas sobre el viaje, Sánchez expresó en una conversación con People que estaba molesta por los prejuicios e incluso dijo que le gustaría que las personas pudieran visitar Blue Origin para ver todo el trabajo que hay detrás y las personas que se entregan a él.

La felicidad de Jeff Bezos y la tripulación del vuelo NS-31 tras la misión exitosa X: Blue Origin

Los detalles de la boda de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

A unas semanas de que se lleve a cabo la esperada boda del magnate Jeff Bezos y su prometida, Lauren Sánchez, que se extenderá del 24 al 26 de junio y reunirá a unos 250 invitados por noche, poco a poco comienzan a revelarse los detalles de la que promete ser uno de los eventos del año. Celebridades, millonarios y el lugar en donde se hará el enlace, ya están en la mira del público.

La ceremonia se realizará en la isla privada de San Giorgio Maggiore, sede de la Fundación Giorgio Cini, donde se rehabilitarán espacios arquitectónicos para la ocasión. Se espera la asistencia de celebridades, entre ellas, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Oprah Winfrey y Donald Trump, quien aún no ha confirmado su presencia, según informa TMZ.

El dueño de la empresa, Jeff Bezos, junto a su pareja Lauren Sánchez @laurenwsanchez / Instagram

Lejos de realizar la celebración a bordo del Koru, el superyate de Jeff Bezos será un apoyo logístico esencial, mientras la producción del evento está en manos de la agencia italiana Lanza y Baucina, reconocida por organizar bodas de alto perfil como la de George y Amal Clooney.

Por su parte, Lauren Sánchez mostró en su Instagram cómo disfruta de su despedida de soltera acompañada de famosas como Kim Kardashian, Kris Jenner, Eva Longoria y Katy Perry.

Los superyates Koru y Launchpad, propiedad de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, respectivamente, coincidieron en el puerto de Palma de Mallorca como parte de los preparativos para la boda de Bezos en Venecia Joan Llado - Shutterstock

El encuentro de yates de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg a semanas de la boda

En un espectáculo que sorprendió a más de uno, los superyates de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg coincidieron en el puerto de Palma de Mallorca, España, a semanas de la unión del magnate de Blue Origin. Ambos se instalaron para comenzar con la preparación, esto destaca la isla como punto clave para los magnates tecnológicos antes del verano europeo. Esta reunión marítima nunca antes vista incluye a la histórica goleta Creole de Maurizio Gucci, lo que consolidó un desfile náutico de lujo y exclusividad, según recoge el Diario Mallorca.

El Koru, el imponente superyate de Bezos (que mide 127 metros y está valorado en 500 millones de dólares), llegó a Mallorca tras una travesía atlántica; mientras que el Launchpad de Zuckerberg (de 118 metros y 300 millones de dólares), hizo su entrada desde las aguas noruegas.

Esta “unión” de superyates no es casualidad, ya que se espera que ambos formen parte del operativo logístico para la esperada boda de Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, prevista para llevarse a cabo del 24 al 26 de junio.

Según datos de VesselFinder, el Koru ya abandonó Mallorca rumbo a Antibes, Francia, y de ahí seguirá hacia Venecia. Los yates servirán como plataformas para el traslado en helicóptero y alojamiento exclusivo de los invitados al evento.