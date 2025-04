Las revelaciones de Lauren Sánchez antes del viaje al espacio con Katy Perry y cómo eligieron su particular vestimenta

Lauren Sánchez, periodista, piloto y prometida de Jeff Bezos, está a punto de embarcarse en un viaje espacial histórico junto a otras cinco mujeres. Este vuelo de Blue Origin será el primer vuelo exclusivamente femenino desde que Rusia envió a Valentina Tereshkova en 1963. Sánchez ha compartido detalles fascinantes sobre cómo ella y su equipo eligieron su vestimenta para esta misión.

Reimaginando el traje espacial

En una entrevista publicada en The New York Times, Sánchez explicó que los trajes espaciales tradicionales suelen estar diseñados para hombres y luego adaptados para mujeres, si es que se adaptan. Esto fue evidente en 2019 cuando la NASA tuvo que cancelar un paseo espacial exclusivamente femenino porque no disponía de dos trajes espaciales adecuados para mujeres. Por ello, Sánchez y su equipo decidieron reimaginar el traje de vuelo para su misión.

Detalles de los nuevos trajes de vuelo Blue Origin/Monse, incluido el nombre de la pasajera, el parche de misión, cremalleras dobles, la insignia de Blue Origin y la pernera acampanada personalizable Justin Hamel para The New York Times.

Los trajes Monse Blue Origin, fabricados por Creative Character Engineering, combinan elementos de Star Trek y los trajes de Elvis en Las Vegas. Están hechos de neopreno elástico resistente al fuego, en lugar del tejido brillante de poliéster de los trajes originales de Blue Origin. El resultado es un mono de cuerpo entero con una capa de compresión, un cuello mandarín ligero, una parte delantera de doble cremallera que puede parecer abierta hasta la cintura, un cinturón y cremalleras en los laterales de las pantorrillas para crear un efecto acampanado.

Cada integrante de la tripulación se sometió a un escáner corporal tridimensional para confeccionar los trajes a medida. Los trajes también presentan un efecto degradado más oscuro en los laterales para sombrear el cuerpo, casi como un trampantojo. Hay pequeños bolsillos en los brazos, pero los bolsillos en las piernas se suprimieron porque abultaban demasiado.

Sánchez comentó que los trajes son elegantes y le dan un toque picante al espacio. La idea era que cada mujer pudiera sentirse poderosa y auténtica sin sacrificar su estilo personal. Incluso si eres una turista espacial, no deberías tener que conformarte con un traje diseñado principalmente para hombres.

Estas son las seis mujeres que viajarán al espacio en la misión NS-31 de Blue Origin Foto Facebook Blue Origin

El aporte de Katy Perry

Katy Perry, quien también formará parte del vuelo, expresó su entusiasmo por los trajes personalizados diciendo: “Estamos poniendo el ‘ass’ (trasero) en ‘astronauta’”. Esta misión no solo marca un hito en la exploración espacial femenina, sino que también redefine cómo las mujeres pueden sentirse cómodas y empoderadas en cualquier entorno.

Este viaje espacial promete ser una experiencia única y memorable para todas las participantes, destacando la importancia de la personalización y el estilo incluso en el espacio.

Con información de The New York Times.

LA NACION