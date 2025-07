Jhon Arias, héroe del Flu: “Ninguno quiere que la historia acabe aquí”

El atacante colombiano Jhon Arias ha pavimentado, a puro fútbol, su ingreso al pabellón de figuras del Mundial de Clubes. En entrevista con AFP, el ídolo del Fluminense se entusiasma con el pase a la semifinal: "Ninguno de nosotros quiere que la historia acabe aquí".

Le ha ido tan bien en Estados Unidos que sus compañeros lo llaman "nuestro Pelé colombiano", un apodo que se viralizó en redes sociales pero que agrada poco al ídolo del cuadro de Rio de Janeiro.

Lo cierto es que el internacional cafetero, de 27 años, ha sido elegido Jugador del Partido en tres de los cuatro encuentros del Flu en el torneo, incluida la sorprendente victoria 2-0 contra Inter de Milán en octavos.

Arias atiende a la AFP horas antes del choque de cuartos de final ante Al Hilal, equipo saudí que derrocó 4-3 al Manchester City, el viernes en Orlando (19H00 GMT).

"Sabemos de la potencia que tiene el fútbol árabe, del crecimiento que ha tenido, de todo lo que representa el Al Hilal en su liga. Tampoco es coincidencia que ellos estén en cuartos y que hayan hecho tan buen torneo", advierte.

- "No es ninguna sorpresa" -

Pregunta: Muchos dudaban del Fluminense. ¿Cuál ha sido la clave para llegar hasta cuartos?

Respuesta: "No tiene muchos secretos, hemos hecho un trabajo honesto con base en la humildad, en la conciencia también de quiénes somos como club, sabiendo de las fortalezas y del buen grupo que tenemos.

Para nosotros no es ninguna sorpresa lo que hemos conseguido, llegamos en un momento fuerte y hemos ido haciendo un Mundial digno de lo que es Fluminense".

P: ¿Se ve en semifinales?

R: "La base de nosotros es ir partido a partido. Ahorita pensamos en los cuartos, no es sano ni saludable adelantarse, por el respeto mismo que hemos tenido en cada fase. Primero tenemos que demostrarlo y conseguirlo en la cancha, que es donde hemos conseguido todo. Claramente está la ilusión, pero solo vamos a soñar las semifinales después de dar el paso".

P: Muchos dicen que usted es el mejor jugador del Mundial. ¿Lo es?

R: "No, yo no me guío mucho por las cosas individuales, lo individual simplemente es un mimo al trabajo colectivo, esa ha sido una de mis bases personales.

No me seduzco fácilmente por los elogios, porque generalmente tengo un buen sentido de lo que soy, de lo que aporto y puedo aportar, entonces sé muy bien lidiar con los elogios y con las críticas, porque no mudan nada mi esencia.

Viene siendo un torneo lindo en lo global, mis compañeros potencian mucho lo individual y ninguno de nosotros quiere que la historia acabe aquí".

- "Muy incómodo con ese apodo" -

P: ¿Qué siente cuando lo llaman el Pelé colombiano?

R: "No me gusta mucho, me siento muy incómodo con ese apodo. Todos sabemos el ícono mundial que es Pelé, y siento que todos los jugadores tenemos una historia diferente, tenemos nuestra propia historia.

Estamos hablando de una de las grandes cinco leyendas del fútbol mundial, de toda la historia, es una persona que ha marcado muchas generaciones y al mundo entero, realmente es un nombre demasiado alto.

No me viene mucho al caso el sobrenombre, lo respeto, lo tomo en tono más de broma, de algo un poco más jocoso, pero no, dios, estoy lejos de todo eso".

P: ¿El sueño de Europa todavía lo desvela?

R: "Sí, nunca lo he ocultado, porque estamos hablando de la élite del fútbol, no existe un futbolista que no quiera llegar a Europa. Eso también habla de la ambición como deportista, de querer siempre más, no te digo (de irme) ahorita, mi foco, mi sueño principal, es continuar avanzando en el Mundial".

- Mundial con "realismo mágico" -

P: En el Mundial ha habido victorias sorprendentes. ¿Qué significan esos triunfos inesperados?

R: "A veces cometemos un poco ese error de menospreciar a quien no está en Europa, a quien está en ligas diferentes. El fútbol moderno ya no se permite esa brecha de dejar un solo favorito, de dejar un equipo que se crea superior a todo el mundo. El Mundial ha servido de plataforma para dejarlo más evidente.

En las otras partes del mundo hemos demostrado que también tenemos nuestra calidad, que también tenemos nuestra manera de vivir el fútbol, de verlo, de sentirlo, entonces ha servido también para potenciar ese talento que se tiene en otras partes".

P: Su libro favorito es "Cien años de soledad", de García Márquez. ¿La historia del Flu en el Mundial es puro realismo mágico?

R: "Para el hincha ha sido más un realismo mágico por todo lo que han vivido, todo lo que conllevan las grandes victorias. En la interna, en el equipo, sabíamos que teníamos las herramientas para hacer las cosas bien, que teníamos el material humano para poder competir bien, para dejar el nombre del club, del país, del continente, en lo alto".

raa/ma