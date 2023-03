JLo no fue a los premios Oscar, pero se sumó a la ceremonia desde su casa con un curioso posteo

escuchar

Después de todo el revuelo que generaron Jennifer Lopez y Ben Affleck al principio de la temporada de galardones con su aparición en los Grammy, los esposos ahora se convirtieron en unos de los grandes ausentes en el Dolby Theatre, de Los Ángeles, durante la noche de los premios Oscar 2023. No obstante, la cantante y actriz se sumó a la ceremonia a través de una publicación en sus redes sociales.

Con un toque de nostalgia, JLo compartió una secuencia de imágenes en sus historias de Instagram, donde hizo un recuento de sus glamorosas apariciones previas en las alfombras rojas de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La diva del Bronx sólo acompañó las fotografías con el texto: “Fashion Flashback”.

JLo da un viaje en el tiempo por sus mejores looks en los Oscar

No están claras las razones de esta ausencia, dado que la posibilidad de que fueran junto con el resto de las celebridades causaba expectativa, a pesar de que ninguno de los dos estaba nominado. No obstante, esta fiesta del cine parece no tener buenos antecedentes en la historia de la pareja. Hace 20 años, en 2003, Jennifer Lopez y Ben Affleck deslumbraron en la gala de la 75 entrega de los Premios de la Academia, pero unos meses después cancelaron su boda.

La revista Harper’s Bazaar dio varios detalles sobre las posibles causas de esta inasistencia, dado que ambos famosos han estado ocupados con diferentes proyectos. Lopez prepara el lanzamiento de su álbum This Is Me... Now. Por su parte, Affleck está cerca del estreno de su película Air, un drama deportivo biográfico que dirige y protagoniza. “Al mismo tiempo, ambos buscan un nuevo hogar para su familia. Recientemente, fueron vistos mirando una preciosa propiedad en Pacific Palisades”, reportó la publicación.

JLo no fue nominada al Oscar en 2020

JLo era una figura esperada por los medios en la noche más importante del cine @jlo / Instagram

Jennifer López ya había tenido un distanciamiento de los premios Oscar en los años recientes. En 2020, después de su papel en la película Estafadoras de Wall Street, era una de las favoritas a estar entre las cinco nominadas en la categoría Mejor Actriz. No obstante, quedó fuera de la lista y eso le ocasionó una gran decepción.

La propia JLo reconoció en entrevista con la revista Allure lo mal que se había sentido cuando descubrió que no era una de las nominadas: “Justo estaba hablando de esto el otro día porque mi socia de producción Elaine Goldsmith-Thomas hizo una publicación en la que enumeraba todas las cosas por las que yo había sido nominada y que había ganado en esa temporada. Y obviamente que en esa lista no estuvieran los Oscar incluidos, duele. Me sentó como una patada que no me nominaran”, declaró. En su documental, Jennifer Lopez: Medio Tiempo, también se sinceró sobre este proceso, dado que para ella esta fue una de las mejores actuaciones de su carrera.

Sus proyectos actuales

La actriz estrenó recientemente su película Bodas de plomo en la plataforma Amazon Prime, así como Cásate conmigo, que coprotagonizó con Owen Wilson y Maluma, y que se proyectó en cines a principio del año pasado.

LA NACION