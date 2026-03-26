TPS para haitianos: el Uscis extiende sus beneficios hasta el 1° de julio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) extendió los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos hasta el 1° de julio de 202TPS para haitianos: el Uscis extiende sus beneficios hasta el 1° de julio .

Punto por punto: qué se sabe de la extensión del TPS para haitianos

De acuerdo con un comunicado de prensa de la agencia, pese a que la designación del TPS para Haití debía culminar el 3 de febrero de este año, el Tribunal del Distrito para Columbia suspendió la decisión.

El TPS debía culminar para los haitianos el 3 de febrero del año pasado Freepik / AP

“El 2 de febrero de 2026, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Columbia emitió una orden que suspendía la decisión del Secretario de terminar el TPS. Miot et al. v. Trump et al., No. 25-cv-02471-ACR (DDC)“, dijo la agencia en el escrito.

Como resultado del fallo, los documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos bajo el TPS de Haití se extendieron. Esto aplica a documentos con diversas fechas de vencimiento originales que van desde julio de 2017 hasta febrero de 2026.

Qué haitianos se benefician con la nueva medida del Uscis

La extensión del EAD inciden en los haitianos que cuentan con el permiso desde 2017. Las fechas específicas se dividen así, según consignó NBC South Florida:

3 de febrero de 2026

3 de agosto de 2025

3 de agosto de 2024

30 de junio de 2024

3 de febrero de 2023

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

22 de julio de 2019

22 de enero de 2018

22 de julio de 2017

La extensión del EAD inciden en los haitianos que cuentan con el permiso desde 2017 hasta 2026 Canva

Cuántos haitianos tienen TPS en EE.UU.

Hasta el 31 de marzo del año pasado, otorgaron protección TPS a 1.297.635 personas en al menos 17 países, según consignó Forum Together.

ARCHIVO - El expresidente estadounidense Barack Obama habla durante un evento el 5 de diciembre de 2024 en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley, Archivo) Erin Hooley - AP

En el caso de la isla, habría 300 mil ciudadanos bajo el beneficio migratorio. Barack Obama designó al país como respuesta al terremoto de magnitud 7,0 que devastó el país en enero de 2010.

El presidente Donald Trump intentó poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos el verano pasado, pero las impugnaciones legales lo obligaron a fijar el 3 de febrero de este año como fecha límite.

Preguntas y respuestas sobre la decisión que beneficia a los haitianos

¿Qué anunció el Uscis sobre el TPS para haitianos?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos extendió los beneficios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití hasta el 1° de julio de 2026.

¿Por qué se extendió el TPS si iba a terminar?

El 2 de febrero de 2026, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia suspendió la decisión de terminar el TPS. Esto ocurrió en el caso legal: Miot et al. v. Trump et al.

¿Qué implica esta decisión judicial?

Que no se puede cancelar el TPS por ahora. Por lo tanto, el programa sigue vigente y los beneficiarios mantienen su estatus legal temporal.

¿Qué pasa con los permisos de trabajo (EAD)?

Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) fueron extendidos de manera automática. Esto aplica a documentos con vencimientos originales entre julio de 2017 y febrero de 2026.