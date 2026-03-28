Por qué la Semana Santa no se considera como feriado en Estados Unidos

La Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario cristiano, pero en Estados Unidos no tiene reconocimiento como feriado federal. Solo algunas fechas puntuales, como el Viernes Santo, cuentan con ese estatus en determinados estados. La celebración pascual en 2026 se extenderá desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril.

¿Por qué la Semana Santa no es feriado federal en Estados Unidos?

El informe Festividades cristianas: ficha informativa del Servicio de Investigación del Congreso establece que, con excepción de Navidad, la mayoría de las celebraciones cristianas no son reconocidas como feriados por el gobierno federal.

Once estados reconocen el Viernes Santo como feriado estatal en 2026 Freepick

Ese documento precisa que el gobierno federal no observa la Pascua como día no laborable público legal. En consecuencia, las oficinas federales, escuelas y servicios nacionales operan con normalidad durante esas jornadas.

En cambio, la decisión sobre el reconocimiento oficial de estas fechas se delega en los gobiernos estatales y locales.

El reconocimiento estatal del Viernes Santo en EE.UU.

Según Time and Date, en 2026 los 11 estados que reconocen el Viernes Santo como feriado estatal serán:

Connecticut

Delaware

Hawái

Indiana

Kentucky

Luisiana

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nueva Jersey

Tennessee

Texas (donde su aplicación es opcional).

Los estados y gobiernos locales deciden si otorgan reconocimiento a estas fechas religiosas Freepick

Ese día, en esos territorios se aplicarán medidas como:

Cierre de dependencias estatales

Posibles interrupciones en escuelas y universidades

Ajustes en servicios públicos o transporte

El calendario de Semana Santa 2026 se extiende del 29 de marzo al 5 de abril Freepick

¿Cómo se organiza el calendario de la Semana Santa 2026?

La Semana Santa de 2026 se desarrolla entre fines de marzo y comienzos de abril. Según Hallow, el calendario se organiza de la siguiente manera:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Pascua: 5 de abril

Un dato distintivo es que será la primera celebración pascual encabezada por el papa León XIV, de origen estadounidense por nacimiento.

El debate legal sobre los feriados religiosos

Uno de los días centrales del calendario litúrgico cristiano es el Viernes Santo, ya que conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo, dos días antes de la Pascua. La posibilidad de que esa fecha sea reconocida como feriado ha sido objeto de debate jurídico en Estados Unidos, en particular por su vínculo exclusivo con una religión.

El reconocimiento del Viernes Santo se analiza en relación con la Primera Enmienda de la Constitución, que establece que el Congreso no puede dictar leyes que impliquen el establecimiento de una religión.

El trabajo de Justin Brookman en la NYU Law Review explica que este principio impide al Estado favorecer o respaldar una confesión específica.

Brookman sostiene que los críticos consideran que si se otorga “reconocimiento legal a un feriado puramente sectario como el Viernes Santo”, el Estado podría “establecer” de hecho al cristianismo como religión oficial.

Ese argumento se apoya en que la fecha no posee componentes seculares y su significado es exclusivamente religioso.

El análisis también incorpora la respuesta de los tribunales. Según el estudio, la Corte Suprema de Estados Unidos no resolvió de manera directa un caso sobre el Viernes Santo.

Sin embargo, tribunales inferiores emitieron fallos divergentes en situaciones similares.

El Viernes Santo tiene un significado estrictamente religioso dentro del calendario cristiano Freepick

El texto menciona que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en el caso Cammack v. Waihee, determinó que declarar el Viernes Santo como feriado estatal en Hawái no violaba la Constitución. En cambio, el Séptimo Circuito, en Metzl v. Leininger, invalidó una ley de Illinois por considerar que favorecía a los observantes cristianos.

Brookman señala que esta diferencia de criterios responde a cómo cada tribunal evaluó el impacto del feriado.

Algunos fallos consideraron que la medida podía justificarse por razones seculares, como la organización del calendario laboral o la previsión de ausentismo. Otros entendieron que el reconocimiento implicaba una preferencia religiosa incompatible con la neutralidad estatal.