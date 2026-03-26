Los dos aeropuertos donde nadie tiene que hacer largas filas de la TSA en Florida hoy

En medio del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y los problemas con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), hay dos aeropuertos de Florida que no reportan demoras ni largas filas de pasajeros. Las autoridades aseguran que se debe al uso de un programa federal.

Los aeropuertos de Sarasota y Punta Gorda, sin demoras en Florida

Mientras buena parte de los aeropuertos del país norteamericano sufre por la falta de personal de la TSA, tanto por ausencias como por renuncias, dos terminales aéreas parecen ajenas al problema.

El aeropuerto de Sarasota, en Florida, no experimenta demoras ni largas filas de pasajeros Instagram @fly.srq

De acuerdo con Naples Daily News, los mencionados aeropuertos reportaron flujos de pasajeros normales sin mayores demoras en los puestos de seguridad.

Se trata de un dato especialmente importante si se tiene en cuenta que es la época de mayor actividad turística para las terminales aéreas del oeste de Florida.

En ese sentido, las instalaciones de Sarasota y Punta Gorda comparten una característica que las hace evitar problemas a pesar de la complicada situación de la TSA: su participación en el programa Screening Partnership.

La iniciativa, que incorpora la participación privada de agentes para realizar los controles de seguridad, fue clave.

Autoridades de ambos aeropuertos del Estado del Sol coinciden en que la iniciativa fue la solución para evitar el contexto caótico que viven otras terminales aéreas de EE.UU.

Mientras los aeropuertos de Sarasota y Punta Gorda, en Florida, se mantienen ajenos a las escenas de caos, en Nueva York es todo lo contrario Ryan Murphy - FR172324 AP

Qué es el programa Screening Partnership que evita demoras en aeropuertos de Florida

El Screening Partnership Program es una iniciativa que pertenece justamente a la TSA, según consta en el sitio web oficial de la agencia federal estadounidense.

Lanzado en 2004, el programa habilita a contratistas privados seleccionados a brindar servicios de controles de seguridad en aeropuertos.

En términos prácticos, la TSA delega a empresas privadas autorizadas la posibilidad de desempeñar las tareas de seguridad. La iniciativa es opcional y los aeropuertos que estén interesados pueden aplicar.

Más allá de sus características generales, en este caso funcionó como una gran ayuda. Ante la escasez de personal de la TSA por el cierre del gobierno, las terminales aéreas de Sarasota y Punta Gorda pudieron suplir esa falencia con personal privado que ya desempeñaba funciones.

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Dado que estos empleados reciben sus sueldos íntegramente de las empresas y no dependen de fondos federales, realizan sus tareas normalmente.

Más de 400 trabajadores de la TSA ya renunciaron por el cierre del gobierno en EE.UU.

Mientras el gobierno de Donald Trump enfrenta un cierre parcial que por ahora deja sin financiamiento a la TSA, la entidad enfrenta múltiples problemas de funcionamiento en sus tareas.

En ese sentido, la estimación es que más de 400 trabajadores ya presentaron su renuncia desde que comenzó el cierre el 14 de febrero. De esa cifra, casi la mitad tenía más de tres años de experiencia en sus funciones.

En paralelo, se acumulan las historias de empleados con problemas económicos. Al no recibir su salario, muchos tienen atrasos en pagos indispensables como el alquiler de su hogar.

Mientras tanto, la administración Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos para ayudar a ordenar la situación y la acumulación de pasajeros.