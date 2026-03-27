Buenas noticias para migrantes latinos en California: extienden ayuda a víctimas de redadas del ICE
Desde su creación, el programa Anaheim Contigo ha ayudado a casi 350 residentes con necesidades básicas; en qué consiste su asistencia
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A casi un año del inicio de los fuertes operativos migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), el Concejo de la ciudad de Anaheim aprobó por unanimidad una inversión para el programa “Anaheim Contigo”, diseñado para apoyar a las familias impactadas por las redadas.
Qué se sabe del apoyo de Anaheim a la comunidad migrante
De acuerdo con documentos municipales, se aprobó destinar entre US$50.000 y US$100 mil para establecer un fondo de defensa migratoria en el programa.
El objetivo de la medida es conectar a las familias con abogados durante las primeras 24 a 48 horas tras una detención.
Para ello, se prevé contratar a organizaciones sin fines de lucro como Public Law Center, CHIRLA o Immigrant Defenders.
“Como se pueden imaginar, la mayoría de las familias, cuando nos acercamos a ellas, tienen una expresión de shock”, dijo Mike Lyster, portavoz de Anaheim, en diálogo con LAist.
“No tienen ni idea de qué hacer, qué sigue o incluso dónde encontrar a su ser querido”.
En qué consiste el programa de California “Anaheim Contigo”
Anaheim Contigo es una iniciativa que busca ayudar a las personas afectadas por redadas migratorias. Fue fundada en julio del año pasado, un mes después del inicio de los operativos en California.
El programa otorga fondos para las familias cuyo proveedor principal ha sido detenido o el núcleo no puede trabajar por temor a salir de sus hogares. La ayuda incluye pagos para las necesidades básicas como:
- Alquiler y vivienda
- Servicios públicos como electricidad, agua, gas y facturas de teléfono
- Alimentos y artículos de primera necesidad
- Gastos médicos y transporte
La iniciativa está disponible para todos los residentes de Anaheim con necesidades demostradas, sin importar su estatus migratorio.
Cuál es el impacto de “Anaheim Contigo”
Hasta mediados de marzo, el programa ha beneficiado a 343 residentes de Anaheim.
De acuerdo con el sitio web de la ciudad, las autoridades locales utilizan la iniciativa para reafirmar que no participan ni colaboran en operativos de inmigración federal.
“La ciudad de Anaheim no forma parte de la aplicación de las leyes migratorias y no respaldamos la forma en que se llevan a cabo algunas de ellas”, cita el sitio web.
Tras el éxito del programa, se prevé el lanzamiento de “Stay Housed Anaheim” para abril de este año. Este ofrecerá asistencia de alquiler de hasta US$3000 para residentes calificados.
Dónde quedan las oficinas de “Anaheim Contigo”
Para solicitar información, la comunidad migrante puede visitar la página web de la ciudad y el programa Anaheim Contigo. En caso de querer solicitar datos de manera presencial, estas son algunas de sus oficinas:
- Downtown Anaheim Family Resource Center 250 E. Center Street, Anaheim, 92805714-765-4507.
- Miraloma Park & Family Resource Center2600 E. Miraloma Way, Anaheim, 92806714-765-6490.
- Ponderosa Park and Family Resource Center320 E. Orangewood Ave., Anaheim, 92802714-765-5400.
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