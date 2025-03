Juan Soto reveló cómo vivió la final del béisbol dominicano y la derrota desde el dugout de su equipo favorito

Hace poco más de un mes, los Leones del Escogido se impusieron por 6-5 a los Tigres del Licey en el séptimo y definitivo encuentro de la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol para consagrarse campeones y así romper una sequía de nueve años sin un título. Este encuentro causó una fuerte repercusión en el mundo del beisbol, ya que el pelotero dominicano Juan Soto estuvo presente y expresó sus sensaciones tiempo después en una entrevista que le concedió al espacio deportivo Abriendo El Podcast.

Beisbol dominicano: “Una adrenalina constante”

En el inicio de una conversación con los conductores Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, en la que hablaron de distintos temas relacionados con el mundo del beisbol, Juan Soto confesó su sorpresa y definió el encuentro como “una adrenalina constante” por el ambiente que se vivió en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Juan Soto reconoció que le corrió una adrenalina constante por el cuerpo (Foto: Abriendo El Podcast)

“Me sorprendió, yo nunca había sido parte de una final con un estadio tan lleno y formando parte del equipo. Me sorprendió el ambiente y la atmósfera que había dentro, era algo diferente. Yo estaba sudando, no jugando. Le decía a los Tigres que los fanáticos estaban ahí haciendo una fiesta y era ese día la oportunidad”, expresó Soto.

En línea con esto, remarcó que sus principales sensaciones en el cuerpo fueron de adrenalina por la trascendencia que tenía el juego y por la reacción de los hinchas presentes: “Estaban con tambores y uno se sorprendía, era una vibra diferente. Yo no hago diferenciaciones con las otras, pero es diferente. Cualquier pelotero quisiera vivir esa experiencia”.

Después sostuvo que no se presionó pese a esa adrenalina, pero que no estaba ni tranquilo ni relajado, como cuando ve un partido desde el sillón de su casa. “En esos casos quieres que tu equipo gane, pero no tienes esa misma sensación que cuando estás adentro”, narró.

Juan Soto fue el último en irse

En medio de la entrevista, los conductores señalaron que Juan Soto fue el último hincha en irse tras ver perder a su equipo, los Tigres, ante los Leones del Escogido. Originalmente, estaba previsto que se iba a ir antes, pero detalló porque no lo hizo.

“El cuerpo se mueve diferente y yo sentía como que estaba ahí dentro. Me dolió no poder entrar en ninguna jugada, sinceramente. Si el juego estaba de dos carreras o menos me quedaba hasta el final, aunque igualmente decidí hacerlo”.

El pelotero de los Mets se quedó hasta el final junto a su equipo (Foto: Archivo)

“Yo estaba con mi equipo todo el tiempo, pero hay momentos en los que hay que ser realista. De todos modos, cuando yo vi la adrenalina del ambiente dije ‘nos quedamos aquí, olvídate’”, añadió.

El jugador dominicano de los Mets tomó la decisión de quedarse a ver el encuentro en su totalidad e incluso al ver a un empleado de seguridad, que quiso ir a buscarlo para retirarse, le comunicó que se quedaba porque “esto está picante”.