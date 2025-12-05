LA NACION

Juez ordena publicar archivos de caso de Epstein en Florida

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la divulgación de las transcripciones de un gran jurado encargado de la investigación en Florida sobre el...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Juez ordena publicar archivos de caso de Epstein en Florida
Juez ordena publicar archivos de caso de Epstein en FloridaImagen Compuesta

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la divulgación de las transcripciones de un gran jurado encargado de la investigación en Florida sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia solicitó que se desclasificaran las transcripciones después de que Donald Trump firmara el mes pasado una ley que exige que se hagan públicos todos los archivos relacionados con Epstein.

El contenido de las investigaciones del gran jurado suele mantenerse en secreto. La justicia había rechazado con anterioridad una petición del Departamento de Justicia para desclasificar las transcripciones del caso de Epstein en Florida.

En esta ocasión, el juez federal de distrito Rodney Smith dijo el viernes que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso a pesar de la oposición inicial de Trump, exige su divulgación.

Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de un cargo estatal por solicitar los servicios de una menor para prostitución.

El financiero fue detenido de nuevo en 2019 acusado de tráfico sexual de menores. Epstein se suicidó cuando se encontraba en detención preventiva en una cárcel de Nueva York.

El Departamento de Justicia también solicita la publicación de las transcripciones del gran jurado del caso de Nueva York y del de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por conseguir menores de Epstein.

Trump, que en su día fue amigo íntimo de Epstein, luchó durante meses para impedir la publicación de estos archivos.

Sin embargo, el 19 de noviembre cedió a la presión de sus compañeros republicanos del Congreso.

cl/iv/dga/nn

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre
    1

    Firmada por Greg Abbott: qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre 2025

  2. Ron DeSantis firmó otra emergencia por “extranjeros ilegales” en Florida
    2

    Malas noticias para migrantes en Florida: Ron DeSantis firmó otra emergencia por “extranjeros ilegales”

  3. Streaming, intrigas y poder: la jugada de Trump contra Netflix en la guerra por el botín más codiciado
    3

    Trump estaría presionando a favor de Paramount en la puja con Netflix por la compra de Warner

  4. En medio de la polémica por el bombardeo a los sobrevivientes de una “narcolancha” en el Caribe, EE.UU. anuncia otro ataque
    4

    En medio de la polémica por el bombardeo a los sobrevivientes de una “narcolancha” en el Caribe, EE.UU. anuncia otro ataque

Cargando banners ...