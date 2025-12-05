Juez ordena publicar archivos de caso de Epstein en Florida

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la divulgación de las transcripciones de un gran jurado encargado de la investigación en Florida sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia solicitó que se desclasificaran las transcripciones después de que Donald Trump firmara el mes pasado una ley que exige que se hagan públicos todos los archivos relacionados con Epstein.

El contenido de las investigaciones del gran jurado suele mantenerse en secreto. La justicia había rechazado con anterioridad una petición del Departamento de Justicia para desclasificar las transcripciones del caso de Epstein en Florida.

En esta ocasión, el juez federal de distrito Rodney Smith dijo el viernes que la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso a pesar de la oposición inicial de Trump, exige su divulgación.

Epstein se declaró culpable en Florida en 2008 de un cargo estatal por solicitar los servicios de una menor para prostitución.

El financiero fue detenido de nuevo en 2019 acusado de tráfico sexual de menores. Epstein se suicidó cuando se encontraba en detención preventiva en una cárcel de Nueva York.

El Departamento de Justicia también solicita la publicación de las transcripciones del gran jurado del caso de Nueva York y del de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por conseguir menores de Epstein.

Trump, que en su día fue amigo íntimo de Epstein, luchó durante meses para impedir la publicación de estos archivos.

Sin embargo, el 19 de noviembre cedió a la presión de sus compañeros republicanos del Congreso.

