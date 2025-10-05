Jueza bloquea orden de Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Portland

Una jueza federal bloqueó el sábado el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Portland, noroeste de Estados Unidos, paralizando temporalmente una orden del presidente Donald Trump de finales de septiembre para combatir la inmigración ilegal.

Trump, que ya ha desplegado militares en Los Ángeles y Washington, sostiene que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.

En su decisión, la jueza de distrito Karin Immergut indica que el presidente y los funcionarios federales tienen "prohibido temporalmente" realizar el despliegue en Portland, la principal ciudad del estado de Oregon. La medida vence el 18 de octubre.

La jueza explicó que las protestas en Portland no suponen un "peligro de rebelión" y que el "cuerpo de seguridad regular" puede manejar tales incidentes.

Portland es la cuarta ciudad gobernada por demócratas donde el presidente Trump intenta movilizar a la Guardia Nacional, después de Los Ángeles, Washington y Memphis.

Oregon presentó una demanda ante los tribunales el pasado 28 de septiembre para bloquear el despliegue militar.

En los últimos meses, se registraron manifestaciones y acciones contra la policía de inmigración (ICE) en todo Estados Unidos, en particular en ciudades denominadas "santuarios", como Portland, donde se protege a los inmigrantes irregulares amenazados de expulsión.

"No hay insurrección, no hay amenaza para la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra gran ciudad", proclamó la gobernadora demócrata de Oregon, Tina Kotek, antes de pedir al público que "no mordiera el anzuelo" participando en actos violentos o de vandalismo.

