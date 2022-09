Justificó por qué Estados Unidos “no es un país del primer mundo” y generó un fuerte debate

Caitlin Reeves viajó de Australia a Colorado como apoyo de una persona con discapacidad que estaba en sillas de ruedas porque, según enfatizó, es el estado más adaptado para gente con tales condiciones y el mejor de Norteamérica en este sentido. Se quedó allí durante dos semanas y, al regresar a casa, hizo una lista de las cosas que no le gustaron e incluso cuestionó el estatus de nación de “primer mundo” de Estados Unidos. Uno de los puntos que abordó causó incredulidad y debate.

Cosas que no le gustan de los norteamericanos como australiana

La joven apareció en un video que compartió en su cuenta (@caitie_baby), en el que detalló todos los puntos para sus más de 5000 seguidores. En su lista, se leía lo siguiente: sin apple pay, la comida no sabe fresca, la leche parece vieja, no hay salsa en las hamburguesas, azúcar en todo, el agua tiene gusto a detergente, el agua de los baños está demasiado arriba, hay muchas personas sin hogar, perros permitidos en todos lados, las reglas para conducir, la calidad del aire, entre otros puntos.

Posteriormente, se dedicó a especificar a qué se refería en todos esos bullets y el que más destacó fue la falta de Apple Pay. Como australiana, Caitlin no había tenido que sacar su billetera desde hace al menos tres años, por lo que consideró “inconveniente” no haber podido pagar con este método en Colorado.

Una tiktoker dio las razones por las que cree que Estados Unidos no es un país de primer mundo

Sobre la falta de comida fresca, la tiktoker describió que el sabor de los alimentos en este estado era distinto. “La comida sabe como si la hubieras dejado en el refrigerador una semana (...) todavía la puedes comer, pero no es fresca”, sentenció, a la vez que cuestionó también otro producto, la leche. “¿Qué están haciendo con eso?”.

En su país le parecía completamente normal recibir una hamburguesa con salsa cada vez que ordenaba alguna, por eso le disgustó que en Estados Unidos no sea así. “Si no les dices que quieres salsa, literalmente recibes una hamburguesa seca (...) Es raro”.

En su lista, destacó el detalle del desperdicio de agua en los baños y la cantidad de azúcar en los alimentos. Asimismo, rechazó el uso excesivo de la mantequilla: “No me gusta”, comentó.

¿Estados Unidos no es una nación del primer mundo?

Una joven consideró que Estados Unidos no era de primer mundo y generó un debate en redes

Quizá uno de los puntos más polémicos en su lista fue sobre las personas sin hogar que recientemente Estados Unidos ha tratado de reubicar. Ella consideró que verlas fue una experiencia desagradable: “Obviamente tenemos personas sin hogar aquí, pero no me gusta verlas en la nación que se supone es la número uno del mundo. Entiendo que es cosa del gobierno, pero es simplemente una locura para mí el nivel de eso”, añadió.

Posteriormente, aseguró que son visibles los problemas de salud físicos de los estadounidenses y prometió ahondar en más de sus percepciones en otro clip. En los comentarios, la comunidad virtual se mostró sorprendida con su lista. “Sobre las personas sin hogar, hay más personas así en California que en toda Australia. Ni siquiera puedo imaginar lo lleno que está”, le dejó una usuaria. En tanto que otro seguidor se mostró incrédulo por la falta de variedad en métodos de pago. Caitlin les especificó: “Le mostramos a la gente las tarjetas en nuestro teléfono y parecían confundidos”.

Este fue el punto que sobresalió entre cientos de reacciones: “Sorprendido por lo del Apple Pay. Se supone que es una empresa estadounidense”. “En serio sin Apple Pay”. “No te creo que no haya Apple Pay”, le escribieron.