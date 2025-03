Kai Trump, la nieta influencer de la Generación Z que se volvió un activo clave en la comunicación de la Casa Blanca

Kai Trump es una estudiante de secundaria, golfista, la nieta mayor del presidente Donald Trump y parte de la próxima era digital del Partido Republicano (GOP).

Desde su debut político en la Convención Nacional Republicana, donde describió a Trump como “solo un abuelo normal”, que les da a ella y a sus hermanos “caramelos y gaseosas cuando nuestros padres no nos ven”, la joven de 17 años ha cultivado una gran cantidad de seguidores en las redes sociales. Allí, ofrece una visión de lo que es ser una adolescente, que por casualidad es parte de la familia extendida del presidente.

En tiempo casi real, Kai ha documentado su vida desde lugares tan variados como la cabina de Trump Force One y el lanzamiento de un cohete con el multimillonario Elon Musk, hasta el dormitorio de su mejor amiga y una tienda de yogur congelado. Ha llevado a sus más de 1,6 millones de seguidores tras bambalinas en Mar-a-Lago, en el centro de operaciones de la campaña durante la noche electoral y en la inauguración, así como a torneos de golf y compras en su centro comercial local.

Kai Trump, junto a su abuelo, el presidente Donald Trump y el CEO de Space X, Elon Musk

En muchos aspectos, Kai está utilizando un modelo de redes sociales que los republicanos encontraron muy exitoso durante la campaña electoral de 2024: combinar la política con otros temas. Sin embargo, a diferencia de la estrategia de los creadores de contenido sobre Trump, centrada en la “manosfera” de podcasters y YouTubers con audiencias mayoritariamente masculinas, Kai ofrece un enfoque diferente para acceder al presidente y al universo más amplio de MAGA. Como una Trump de nueva generación, también tiene acceso a la Casa Blanca y a la campaña electoral de una manera que ni siquiera los creadores más destacados de MAGA pueden tener.

“Kai cumple un papel único al humanizar a su abuelo de una manera que resulta genuinamente auténtica”, comentó Kate Andersen Brower, autora de varios libros sobre la Casa Blanca y las primeras damas. “Y, francamente, debido a sus posturas tan contundentes en muchos temas, él podría beneficiarse de ese toque mitigante”.

El enfoque de Kai hacia Trump y la Casa Blanca

Kai es la hija mayor de Donald Trump Jr. y su exesposa, Vanessa Trump, y tenía solo 9 años cuando su abuelo fue elegido presidente por primera vez. En uno de sus vlogs, contó cómo ella y su tío, Barron Trump, ahora de 19 años, jugaban al escondite y al fútbol en el césped de la Casa Blanca cuando eran niños. En esta ocasión, parece estar lista para asumir un papel más destacado.

Kai Trump, la nieta de Donald Trump

Tras el intento de asesinato a Donald Trump en Butler, Pensilvania, el verano boreal pasado, Kai le pidió a su padre permiso para hablar en la convención republicana, según una fuente con conocimiento del asunto que habló bajo condición de anonimato. Aunque ya tenía interés en compartir más sobre su vida en las redes sociales, no había considerado que fuera el momento adecuado hasta entonces.

Kai Trump y sus amigas junto a un Tesla.

Desde ese momento, Kai se ha consolidado como la vloguera oficial de la Casa Blanca, compartiendo videos entre bastidores de eventos políticos clave como el día de las elecciones y la inauguración. Su número de seguidores en línea ya supera los 3 millones en TikTok, más de 1,6 millones en Instagram y más de 1 millón en YouTube.

En su vlog de YouTube más visto, Kai se grabó bailando el famoso baile de Trump a bordo del Trump Force One con su amiga Emma, en noviembre, mientras se dirigían al lanzamiento de un cohete de SpaceX, donde luego se mezcló con legisladores y le preguntó a Musk si alguna vez había jugado al popular videojuego “Fortnite”. (Él no lo había hecho.)

En estos eventos, la persona mencionada indicó que Kai intenta equilibrar el mostrar los momentos únicos a los que tiene acceso como miembro de la familia Trump y disfrutar la experiencia a nivel personal. Un ejemplo de esto es su video del Día de la Inauguración titulado “Mi abuelo volvió a ser presidente”.

Brower, la autora que ha documentado ampliamente el rol de las primeras damas en la Casa Blanca, afirmó que Kai desempeña en muchos aspectos esa función, dado lo controlada que está la imagen de Melania Trump. “Kai ofrece una ventana a la familia Trump que se siente más auténtica”, comentó Brower. “Ella no está tan protegida como Melania”, agregó. “Y, claramente, es excelente frente a la cámara”.

Nietos de presidentes anteriores también han participado en campañas o expresado su apoyo a sus abuelos, incluidos miembros de la familia Biden. Sin embargo, Kai ha elevado su perfil a un nuevo nivel, representando el talento innato de la familia Trump para la celebridad, algo que está en otro plano comparado con las familias presidenciales anteriores. El padre de Kai, Don Jr., por ejemplo, lidera proyectos como un podcast, un sitio de noticias y una editorial, mientras que su tía Lara Trump tiene un nuevo programa en Fox News, una línea de ropa deportiva y una carrera musical.

Kai Trump juega al golf junto a su abuelo, Donald Trump.

Hasta ahora, Donald Trump ha permanecido principalmente en un segundo plano en los videos de Kai, posando para fotos con ella y la familia durante el Día de la Inauguración o la noche electoral, o conversando con ella por teléfono sobre su juego de golf. Aún no ha participado de manera activa en uno de sus videos, pero sigue siendo un tema recurrente en las discusiones.

En un video estilo preguntas y respuestas, Kai respondió varias preguntas enviadas por sus seguidores sobre su abuelo. Algunas fueron sinceras y profundas, como la lección más importante que le ha enseñado (respuesta: “Nunca rendirse”). Otras fueron más ligeras, como su momento más embarazoso con él (respuesta: “Cuando llevé a un amigo a jugar al golf y Trump dijo ‘Mira lo guapo que es tu novio’”). También le preguntaron si alguna vez lo había visto usando una remera (respuesta: “Sí, una V-neck blanca de Ralph Lauren la mañana después de las elecciones”).

Aunque Kai frecuentemente elogia a su abuelo, ha evitado en su mayoría hablar directamente sobre política, a excepción de sus comentarios sobre la prohibición de TikTok, una plataforma muy popular entre los jóvenes, donde sus videos han acumulado más de 34 millones de “me gusta”. De manera privada, Kai insistió a Trump en salvar TikTok como una forma de conectar con los jóvenes seguidores, según una fuente familiarizada con el asunto.

Trump intentó prohibir la aplicación durante su primer mandato, pero finalmente prometió preservarla si era reelegido. Cuando la aplicación volvió a estar en línea después de 14 horas de suspensión, el día antes de su inauguración, Kai rápidamente abordó el tema en un vlog: “Gracias, abuelo, te sacrificaste por el equipo... Estoy en ello 24/7″.

Los videos de Kai también han mostrado una faceta más cariñosa de otros miembros de su familia, como su padre, quien la llama su “smurf” o “albóndiga”. Su tía Ivanka Trump, quien asumió un papel más destacado en la primera administración, le ha dicho a Kai que quiere hacer un video de golf con ella, y los comentaristas frecuentemente piden una colaboración con Barron.

Ivanka y Kai Trump

“Cuando la pequeña llama, uno va. Ella es la jefa”, dijo Don Jr. en un video reciente en el que jugaban golf juntos. “No muchas veces recibes la llamada de una chica de 17 años que quiere pasar tiempo con su papá, así que, aunque sea para crear contenido, estoy feliz de estar involucrado.”

Por qué Kai es una parte crucial de la próxima era digital del GOP

La marca de Kai no se limita solo a la política o a su familia. Ella inicialmente construyó una base de seguidores como estudiante-atleta.

Kai comenzó a jugar al golf cuando su madre le dio su primer palo de golf a los dos años, y ahora dice que su trabajo soñado es ser golfista profesional y manejar las redes sociales. La estudiante de secundaria ya se ha comprometido a jugar golf en la Universidad de Miami, y gracias a acuerdos de patrocinio y patrocinios, su marca personal, o NIL (nombre, imagen y semejanza) como atleta universitaria, ya se estima en más de 1,2 millones de dólares.

Muchos de los videos de Kai están relacionados con el golf, y fueron filmados inicialmente por AKA Collective, un grupo de gestión que trabaja con otros golfistas, aunque actualmente una empresa distinta se encarga de producirlos. En sus videos suelen aparecer golfistas famosos, como Grant Horvat, Garrett Clark y Bryson DeChambeau. DeChambeau incluso grabó un video jugando al golf con Donald Trump durante la campaña, y en la noche electoral, Trump lo invitó al escenario para elogiar sus habilidades. Además, sus videos incluyen a otros miembros de la familia Trump y figuras destacadas, como Elon Musk, a quien Kai ha descrito en sus publicaciones como alguien que ha alcanzado el “estatus de tío”.

Kai Trump se comprometió a jugar golf en la Universidad de Miami

Trump logró avances significativos con los votantes jóvenes en el último ciclo electoral, en gran parte gracias a la incorporación de creadores de contenido como DeChambeau. La campaña se acercó de manera agresiva a grandes nombres del ámbito de los nuevos medios, como podcasters y YouTubers cuyos seguidores no necesariamente eran políticos, pero que estaban dispuestos a abordar temas políticos junto con otros de interés como deportes, comedia e incluso el uso de drogas.

Este enfoque resultó especialmente efectivo para atraer a los hombres jóvenes. Según el Centro no partidista de Información e Investigación sobre el Aprendizaje Cívico y el Compromiso de la Universidad de Tufts, los hombres jóvenes preferían a Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris por un margen de 14 puntos. En cambio, las mujeres jóvenes se inclinaban por Harris, con una diferencia de 17 puntos. No obstante, en términos generales, Harris ganó a los votantes de entre 18 y 29 años por solo cuatro puntos, mientras que Biden había obtenido una ventaja de 25 puntos entre este grupo en 2020.

A medida que los republicanos buscan erosionar aún más la ventaja de los demócratas entre los votantes jóvenes, algunos señalan a influenciadores como Kai como un nuevo punto de entrada para las mujeres jóvenes al GOP.

En lugar de recurrir a figuras como el podcaster Joe Rogan o el comediante Theo Von, dos voces influyentes dentro de la “manosfera”, Kai utiliza referencias culturales que resuenan con mujeres jóvenes y chicas como ella. Entre los fragmentos de su vida diaria, habla sobre sus enamoramientos de celebridades, como Drew Starkey, de la serie juvenil de Netflix Outer Banks, o sobre otros de sus programas de televisión favoritos, como Grey’s Anatomy, The Vampire Diaries y Selling Sunset. Cuando está en el auto (a menudo conduce un Cybertruck que le regaló Trump), canta canciones como Genie in a Bottle de Christina Aguilera o Let It Go de Frozen después de un baile inaugural. También baila al ritmo de Charli XCX y hace videos en TikTok con música de Lana Del Rey y Mitski.

Kai Trump junto a su abuelo el presidente Donald Trump

La mayoría de sus videos se centran en lo que es ser una chica adolescente, aunque una que tiene que navegar por los detalles del Servicio Secreto en la escuela secundaria. Graba momentos con su mejor amiga Emma, conocida por su obsesión con Nutella, o vloggea otros ritos de paso adolescentes, como prepararse para el homecoming o ir de compras con amigas.

Como resultado, sus videos llegan a rincones de internet muy diferentes a otros tipos de contenido de Trump, ayudando a crear una identidad en línea que, a pesar de su fama y familia, se siente familiar para otros jóvenes, sin importar su política.

Por Dylan Wells y Anna Lefkowitz

Por The Washington Post

The Washington Post