La acusación contra Donald Trump: el anunció tomo por sorpresa al expresidente y a su entorno

NUEVA YORK.- En su mansión Mar-a-Lago, el jueves por la noche, el expresidente Donald Trump todavía estaba asimilando la noticia de su acusación, según varias personas cercanas a él. Trump y sus asesores fueron sorprendidos con la guardia baja, ya que creían que cualquier acción por parte del gran jurado estaba todavía a semanas de distancia y podría no ocurrir en absoluto.

Algunos asesores habían llegado a confiar en que no habría ningún movimiento hasta finales de abril, como pronto, y estaban mirando las implicaciones políticas para el rival potencial más cercano de Trump, el gobernador Ron DeSantis, de Florida.

Un guardia de seguridad en la puerta de Mar-a-Lago, en Palm Beach. (AP/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

Los detalles de la acusación de Manhattan aún no se conocen, pero se espera que los cargos se centren en el papel de Trump en un pago en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 para comprar el silencio de una estrella porno con la que supuestamente habría tenido una relación extramatrimonial.

En Mar-a-Lago, su finca de Palm Beach, el estado de ánimo de Trump ha oscilado en las últimas semanas entre el optimismo y la bravuconería, y la ansiedad sobre su futuro.

El jueves por la noche, después de que el gran jurado lo acusara, Trump estaba enojado, pero principalmente centrado en las implicaciones políticas de los cargos, no en las consecuencias legales, según personas familiarizadas con el asunto.

Parecía ansioso por proyectar confianza y calma, y se le vio cenando públicamente con su esposa, Melania, y los padres de ésta en el club de Mar-a-Lago.

Ha estado manteniendo una agenda relativamente normal en Mar-a-Lago, que él llama “mi hermosa casa”, cenando con invitados, jugando al golf y diciendo a casi todo el mundo que estaba de buen humor y que creía que el caso contra él de Alvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan, se había desmoronado.

En ocasiones, Trump ha parecido significativamente desconectado de la gravedad de sus posibles problemas legales, según personas que han pasado tiempo con él en los últimos días.

Un cartel del expresidente Donald Trump y el fiscal Alvin Bragg se ve fuera de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan el 31 de marzo de 2023 en la ciudad de Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También estaba tratando de apaciguar su propio comportamiento, después de que publicó en su red social un artículo de noticias con una imagen de Bragg en un lado y Trump sosteniendo un bate de béisbol en el otro. Los abogados de Trump se alarmaron de que se estuviera haciendo daño a sí mismo. No repitió el acto.

A pesar de toda la confianza externa de Trump, la realidad es que ha temido y evitado una acusación durante más de cuatro décadas, después de haber sido investigado penalmente por primera vez en la década de 1970. Contempló horrorizado cómo su antiguo director financiero, Allen Weisselberg, se entregaba a las autoridades, lo que se emitió por televisión en 2021. Weisselberg es sólo ligeramente más joven que Trump, quien dijo a sus ayudantes que no podía creer “lo que le están haciendo a ese viejo”.

El jueves, el expresidente respondió a la noticia de la acusación con una declaración agresiva, calificando el voto del gran jurado de “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia”.

Enmarcó la investigación que dio lugar a la acusación como la última de la larga lista de investigaciones penales a las que se ha enfrentado, ninguna de las cuales ha dado lugar a cargos.

Donald Trump, en National Harbor, Maryland. (ROBERTO SCHMIDT / AFP) ROBERTO SCHMIDT - AFP

“Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de ‘Atrapar a Trump’, pero ahora han hecho lo impensable”, escribió. “Acusar a una persona completamente inocente”.

Al mismo tiempo, un nutrido grupo de antiguos empleados de la Organización Trump replicaba los últimos acontecimientos a través de mensajes de texto, un recordatorio de cuántas personas se han sentido explotados de diversas maneras por Trump a lo largo de los años.

El jueves por la noche, la policía local estaba apostada frente a la puerta principal de Mar-a-Lago. La mansión centenaria que sirve de lujosa residencia y club privado del ex presidente ha sido durante mucho tiempo un respiro para Trump. Pero ya no es así. El verano pasado, los investigadores federales registraron la finca. Y el jueves fue el lugar donde se enteró de que se convertiría en el primer ex presidente en enfrentarse a cargos penales.

Por Maggie Haberman

The New York Times

The New York Times