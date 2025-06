La aerolínea de Florida que dejó a miles de pasajeros varados y a sus trabajadores sin cobrar: “Llegué a casa en shock”

Silver Airways, una de las principales aerolíneas regionales que conectaba Florida con el Caribe y las Bahamas, suspendió sus servicios el pasado 11 de junio, lo que dejó a viajeros sin opciones de traslado y a varios trabajadores sin su salario completo. El cierre definitivo llegó tras varios meses en los que la empresa intentó mantenerse a flote bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Silver Airways cerró sus operaciones tras la quiebra: “No se presenten en el aeropuerto”

Según el comunicado publicado en el sitio web oficial de la aerolínea, Silver Airways cesó sus operaciones luego de que una transacción clave para su reorganización financiera no se concretara como esperaban. El grupo inversor que compró los activos de la compañía decidió no continuar con la operación de sus vuelos, lo que afecta a las rutas en Florida y 11 destinos del Caribe.

Silver Airways, con aeronaves de tipo turbohélice, conectaba a Florida con 11 destinos en el Caribe Foto Facebook Silver Airways

“Lamentamos informarles que cesaremos nuestras operaciones a partir de hoy”, comunicó la aerolínea el 11 de junio. “No se presenten en el aeropuerto. Los pasajeros pueden solicitar reembolsos a través de sus emisores de tarjetas de crédito o agencias de viaje”, agregó.

Silver Airways había sido un enlace esencial entre distintas regiones del sureste de EE.UU. y destinos insulares, con un enfoque en rutas cortas y aeronaves de tipo turbohélice. Aunque alguna vez llegó a contar con 28 destinos activos, al momento del cierre su flota se había reducido a ocho aviones operativos.

Empleados denuncian pagos incompletos tras el cierre de Silver Airways: “Me agarró desprevenido”

Uno de los efectos del cese fue el impacto directo sobre el personal de la aerolínea. Thomas Durr, exempleado con casi dos décadas de trayectoria en la empresa, relató cómo se enteró del cierre por un correo electrónico del director ejecutivo. “Parecía que nos iba bien y que las cosas iban bien, y de repente, estábamos acabados. Es impactante. Me agarró desprevenido. No me lo esperaba”, le dijo a Fox News. “Llegué a casa en estado de shock y me quedé sentado unas horas”, agregó.

Durr explicó que, a pesar de haber trabajado tres semanas, solo recibió el cheque correspondiente a una. Afirmó también que ha intentado comunicarse con recursos humanos y otros departamentos sin obtener respuestas. “Todos están enojados. Todos están inquietos porque hicimos el trabajo, dimos de baja las aeronaves, las mantuvimos seguras, pero no recibimos el pago que se supone que deberíamos recibir por ello”, comentó.

El correo enviado por la directiva a los empleados señalaba que, tras meses de intentar reestructurarse bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, la compañía llegaba a su fin. “Sé que este no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba y lamento profundamente el impacto que esto tendrá en todos ustedes”, decía el mensaje, según lo retomado por Fox News. Aunque reconocía el esfuerzo del personal, no se brindaba claridad sobre los salarios pendientes ni sobre posibles indemnizaciones.

Empleados de la aerolínea denuncian no haber recibido el pago correspondiente a los últimas dos semanas de trabajo Imagen de Freepik

Antes del cierre, la compañía había reducido su plantilla de 608 a 348 empleados al intentar ajustar sus operaciones al mínimo, según lo retomado por Associated Press. Con el fin definitivo, los puestos restantes serán eliminados.

Qué pasa con los pasajeros afectados por el cierre de Silver Airways

Silver Airways informó que aquellos que compraron boletos con tarjeta de crédito pueden iniciar el proceso de reembolso directamente con su banco o entidad emisora. También se recomienda acudir a la agencia de viajes si la compra fue intermediada por un tercero. No se han anunciado líneas directas de atención ni compensaciones adicionales por parte de la empresa.

Las personas que tenían itinerarios en curso o reservas activas se han visto forzadas a encontrar alternativas por cuenta propia. Hasta el momento, no hay indicaciones de que otra aerolínea regional asumirá los vuelos cancelados de Silver.

El declive de Silver Airways tras casi 15 años operativos en Florida

Fundada en 2011, Silver Airways operaba desde su base en Fort Lauderdale, Florida. Desde allí mantenía conexiones clave entre cinco ciudades del estado y una docena de destinos en el Caribe.

En 2018, había expandido su red mediante la adquisición de Seaborne Airlines, una empresa con sede en Puerto Rico que opera vuelos en las Islas Vírgenes y otras zonas del Caribe.

Los pasajeros ahora deberán pedir el reembolso de los pasajes tras el cierre de la aerolínea Imagen de Freepik

Aunque Seaborne continuará con sus operaciones, el fin de la aerolínea marca el cierre de una etapa para los vuelos regionales en la zona. Las aeronaves de Silver eran reconocidas por su eficiencia en distancias cortas, y su modelo de negocios se basaba en mantener rutas estratégicas con baja competencia.

El colapso de la empresa fue precedido por la presentación voluntaria a la protección del Capítulo 11 en diciembre de 2024, con lo que buscaron ganar tiempo para reorganizarse financieramente. Sin embargo, la venta de sus activos no concluyó como se esperaba.

La nueva empresa compradora, cuyo nombre no fue revelado en el comunicado, optó por no continuar con los servicios de Silver Airways.