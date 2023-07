La aparición estelar de Peso Pluma en un importante partido de béisbol

escuchar

El famoso cantante mexicano Peso Pluma se encuentra de gira por Estados Unidos. Este miércoles 5 de julio hará una aparición estelar en el Dodger Stadium de Los Ángeles, pero no interpretará ninguna de sus canciones como “La Bebé”, sino que el equipo de béisbol lo seleccionó para lanzar la primera bola en el tercer partido de su serie contra los Pittsburgh Pirates.

A menos de 24 horas de haber publicado el anuncio de la aparición de Peso Pluma, el tuit de la cuenta @Dodgers generó más de 430 mil interacciones. En las reacciones, los fanáticos en California se mostraron emocionados de ver al intérprete mexicano en el campo de juego del equipo local. Las entradas para asistir al partido están a la venta con precios entre los 25 y los 800 dólares.

El anuncio de la visita de Peso Pluma al estadio de los Dodgers causó sensación en las redes

Esta no sería la primera ocasión que Peso Pluma va al Dodger Stadium. En mayo pasado, el pitcher relevista Shelby Miller llamó la atención de los fanáticos al salir a lanzar desde la octava entrada con el éxito “Ella Baila Sola”, interpretado por “La doble P” como parte de la ambientación en el recinto deportivo. “Muchos latinos me llaman Peso Pluma”, explicó el veterano beisbolista en una entrevista con DodgerBlue.com. “Elegí esa canción como salida y sabía que sería un éxito con el público. Creo que es una gran canción. No sé exactamente lo que dice, pienso que es algo sobre una chica que baila sola, pero me gusta su ambiente”.

¿Cuándo y a qué hora juegan los Pittsburgh Pirates vs. Los Angeles Dodgers?

El tercer partido de la serie de Pittsburgh Pirates vs. Los Angeles Dodgers está programado para el miércoles 5 de julio a las 19.10 hs, hora de Los Ángeles (22.10 hs de Miami y Nueva York). La transmisión del partido puede verse en el sitio web oficial de la MLB, o bien, en la plataforma de streaming Star+, ambas opciones requieren el pago de una suscripción.

Por su parte, Peso Pluma ha ganado rápidamente popularidad en los últimos meses y su fama trascendió las fronteras, ya que cuenta con seguidores tanto en México como en Estados Unidos. El pasado 22 de junio sacó su nuevo disco titulado Génesis, que se compone de 14 canciones entre las que destacan colaboraciones con Jasiel Núñez, Junior, Eladio Carrión, Natanael Cano, Tito Double, Darey Castro y Edgardo Nuñez, Luis Conriquez, Gabito Ballesteros y Junior H.

En los últimos meses, el cantante del subgénero corridos tumbados rompió récords a nivel mundial, ya que llegó a ser el cantante con más canciones posicionadas en la Lista Global de Spotify. El 28 de abril, el artista originario de Jalisco apareció en el influyente programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con lo que también hizo historia al ser el primero del regional mexicano en actuar en ese escenario.

La gira de Peso Pluma en Estados Unidos

Con su fama en su mejor momento, Hassan Emilio Kabande Laija, como se llama realmente, comenzó una gira por Estados Unidos desde junio que ya lo llevó a presentarse en ciudades como Miami, Salt Lake, Charlotte y Kansas. Durante julio, agosto y septiembre, su agenda contempla más presentaciones en California para luego trasladarse a ciudades de Texas, Arizona, y otros estados.

En los próximos meses, Peso Pluma tiene una nutrida agenda de conciertos en ciudades de Estados Unidos @pesopluma / Instagram

Próximos conciertos de Peso Pluma en Estados Unidos:

7 de julio: Mechanics Bank Theater de Bakersfield, California

8 de julio: Acrisure Arena at Greater Palm Springs en Palm Desert, California

9 de julio: Golden 1 Center, en Sacramento, California

12 de julio: Germania Insurance Amphitheater en Austin, Texas

14 de julio: Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México

15 de julio: Dickies Arena en Fort Worth, Texas

16 de julio: AT&T Center en San Antonio, Texas

19 y 20 de julio: YouTube Theater de Inglewood, California

21 de julio: MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada

22 de julio: Arizona Financial Theatre de Phoenix, Arizona

23 de julio: Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona

28 de julio: Coca-Cola Roxy en Atlanta, Georgia

29 de julio: FirstBank Amphitheater en Franklin, Tennessee

30 de julio: Credit Union 1 Amphitheatre de Tinley Park, Illinois

3 y 4 de agosto: El Paso County Coliseum, El Paso, Texas

5 y 6 de agosto: Bellco Theatre en Denver, Colorado

10 y 11 de agosto: Smart Financial Centre en Sugar Land, Texas

