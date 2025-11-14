La cadena de comida rápida más popular de EE.UU. anuncia el cierre de 300 establecimientos

Ken Cook, CEO interino de Wendy’s, reveló que la cadena de comida rápida cerrará cientos de sucursales de forma definitiva en Estados Unidos. La noticia se presentó después de que la compañía clausurara más de 200 restaurantes entre 2024 y 2025.

Wendy’s anunció el cierre de cientos de sucursales en EE.UU.

El viernes 7 de noviembre, Ken Cook encabezó una videoconferencia con los inversores de Wendy’s. De acuerdo con AP News, el CEO interino reveló que la compañía comenzará a cerrar varios de sus restaurantes a partir del último cuarto de este año.

El CEO interino de Wendy's no reveló cuáles serán los restaurantes que dejarán de operar por completo (Wikimedia Commons/Hullian111)

El empresario no detalló cuántas tiendas se verán afectadas por esta medida, pero señaló que se tratará de “un porcentaje de un solo dígito”. Como en la actualidad Wendy’s cuenta con 6011 sucursales en EE.UU., la cantidad de locales que dejarán de operar podría ser de 300, aproximadamente.

Cook explicó que elegirán a los restaurantes que muestren un bajo rendimiento en el sentido financiero y también en la calidad de su servicio al cliente. Con esta decisión esperan que aumenten la rentabilidad y la cantidad de clientes que visitan sus establecimientos, reportó AP News.

Después de analizar el desempeño de cada restaurante, la empresa decidirá si será conveniente modernizarlos con equipo y tecnología nueva, cambiar al propietario de la sucursal o cerrarlo de forma definitiva.

Hasta el momento, Wendy’s no ha publicado una lista con los restaurantes específicos que dejarán de operar en los próximos meses.

No es la primera vez que Wendy’s toma esta decisión

En noviembre de 2024, Wendy’s anunció que cerrarían 140 sucursales. Como informó CNN en ese entonces, la noticia se dio a conocer seis meses después de que la compañía clausurara otros 100 locales.

Wendy's ha ofrecido alimentos más económicos para combatir la inflación y atraer clientes (Facebook/Wendy's)

Kirk Tanner, CEO de la empresa, comentó que los lugares elegidos serían los más “anticuados” y aquellos que “están ubicados en zonas de bajo rendimiento”.

A pesar del cierre de cientos de restaurantes en 2024, la cadena de comida rápida comenzó a construir entre 250 y 300 establecimientos nuevos. En ellos se incorporaron ventanas para recoger pedidos y electrodomésticos renovados. Además, se optó por un diseño interior más moderno.

AP News destacó que las ventas de Wendy’s en Estados Unidos cayeron un 4% en los primeros meses de 2025, al compararlas con el mismo periodo del año pasado. Los ingresos también disminuyeron un 2%.

En la videoconferencia del 7 de noviembre, Ken Cook contó que uno de los principales problemas de Wendy’s está en que no logran atraer clientes nuevos. Una de las medidas que los ha ayudado en ese aspecto es la venta de comidas accesibles que cuestan US$5 y US$8.

De acuerdo con AP News, los restaurantes de comida rápida en general han tenido dificultades para atraer clientes en EE.UU. En especial a las personas de bajos ingresos, quienes se enfrentan al alza de los precios ocasionada por la inflación.

Cuáles son las cadenas de restaurantes más populares en EE.UU.

ScrapeHero es un sitio de análisis de datos y en enero de 2025 publicó un reporte sobre las cadenas de restaurantes más populares en Estados Unidos. Las 10 empresas con más sucursales en el país fueron las siguientes:

Wendy's se mantiene como una de las 10 cadenas de restaurantes con más sucursales y ventas en EE.UU. (Wikimedia Commons/Phillip Pessar)

Subway : 20,6 mil

: 20,6 mil Starbucks : 15,3 mil

: 15,3 mil McDonald’s : 13,6 mil

: 13,6 mil Dunkin’ : 9,7 mil

: 9,7 mil Taco Bell : 8 mil

: 8 mil Domino’s : 7 mil

: 7 mil Burger King : 6,7 mil

: 6,7 mil Wendy’s : 6 mil

: 6 mil Chipotle : 3,5 mil

: 3,5 mil Chick-fill-A: 3,1 mil

El ranking de las marcas con más locales en el país adquirió una nueva perspectiva cuando las empresas fueron ordenadas según la cantidad de ventas que generan. Bajo ese criterio, Wendy’s demostró un mejor desempeño que algunos de sus competidores:

McDonald’s : US$53,1 mil millones

: US$53,1 mil millones Starbucks : US$31,6 mil millones

: US$31,6 mil millones Chick-fill-A : US$21,6 mil millones

: US$21,6 mil millones Taco Bell : US$15 mil millones

: US$15 mil millones Wendy’s : US$12,3 mil millones

: US$12,3 mil millones Dunkin’ : US$12 mil millones

: US$12 mil millones Burger King : US$11 mil millones

: US$11 mil millones Subway : US$10 mil millones

: US$10 mil millones Chipotle : US$9,9 mil millones

: US$9,9 mil millones Domino’s: US$9 mil millones