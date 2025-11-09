Es de Florida, compró un contenedor de trenes coleccionables en Chicago y lo que le enviaron lo dejó devastado

Un hombre de Florida depositó su confianza en la subasta de un contenedor en una puja online en el barrio de Peterson Park, Chicago. Sin embargo, terminó totalmente decepcionado al descubrir que el contenido no era lo que le habían prometido: faltaban decenas de productos. La Policía de Chicago explicó los motivos.

De Chicago a Florida: la compra que lo decepcionó

El hombre, residente del Estado del Sol, contó a CBS que pensaba que había ganado el negocio de su vida al adquirir una instalación de almacenamiento en el noroeste de la ciudad ubicada en Illinois, pero toda su expectativa se derrumbó al deslizar la puerta: el contenido no se parecía ni un poco al de las fotos por internet.

Ray Margarit ya había participado de otras subastas Ebay

Los contenedores estaban mucho más vacíos y había una explicación. Según informó la policía de Chicago, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre dos hombres robaron la mayoría de los trenes de colección que se encontraban en esa unidad.

El sujeto, identificado como Ray Margarit, aseguró que cuando él hizo la compra había “al menos 500 trenes de colección”, y dijo creer que los ladrones sabían lo que buscaban al irrumpir en este cargamento abandonado: “Hemos estado haciendo esto durante 22 años, y esta es realmente la primera vez que sucede”, dijo.

Cuánto había pagado el hombre de Florida por los contenedores

Margarit había pagado alrededor de 13.000 dólares por la unidad, pero afortunadamente para él no solo le devolvieron el dinero, sino que ganó unos US$20.000 por los trenes que le quedaron.

Algunas subastas pueden ser riesgosas al no conocer el interior de los contenedores iStock

De todas formas, el hombre no se conformó y pidió a la policía local que pusiera manos a la obra para poder recuperar los trenes perdidos. Dijo que no le importaría gastar los US$13.000 si pudiera recuperar la colección.

Dónde encontrar subastas de objetos no reclamados en Florida

En este caso, la transacción se realizó a través de unidades de almacenamiento embargadas, que ahora se llevan a cabo en línea.

En el sitio oficial del Departamento de Servicios Financieros de Florida (FLDFS, por sus siglas en inglés) se pueden encontrar subastas programadas con el contenido de cajas de seguridad abandonadas.

El hombre de Florida había pagado US$13.000 por esta subasta iStock

Las transacciones se realizan de forma periódica, aunque conviene considerar algunos detalles antes de participar.

El valor de cada venta se deposita en la cuenta del propietario.

se deposita en la cuenta del propietario. Cada lote cuenta con un precio mínimo de salida.

de salida. Los precios son determinados por profesionales independientes que analizan sus contenidos.

que analizan sus contenidos. Son organizadas por subastadores profesionales .

. En este caso, no todas se celebran en línea .

. En el caso de Florida, se pueden encontrar en www.FLTreasureHunt.gov

¿Se cobran impuestos sobre las ventas de subastas en Florida?

En el sitio gubernamental aseguran que ninguna venta en el marco de subastas de bienes no reclamados se verá afectada por la aplicación de impuestos, aunque sí se añadirá una comisión del 12 por ciento al precio final de venta de los lotes, la cual corresponderá a los honorarios de la empresa de subastas.

Hay algunas restricciones cuando se compra un contenedor en subasta Pixabay

Restricciones para la vista previa de los lotes

Entre las condiciones que rigen la vista previa de los lotes —y que también están vigentes durante la subasta— se encuentran restricciones para artículos como:

Bolsos

Carteras

Chaquetas o pantalones

Envases de bebidas

Cochecitos de bebés

Carritos

Sillas

Maletines

Estuches o carpetas

Cabe recordar que un mes antes de cada subasta, el Departamento publica un catálogo con fotografías de cada lote -el cual se puede descargar- para hacer una vista previa.