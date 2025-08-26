La caída de Car Toys: cómo perder un acuerdo con Costco llevó a la quiebra a una histórica cadena de 38 años

Fundada en 1987, Car Toys se posicionó como una cadena especializada en audio para automóviles y productos electrónicos. Sin embargo, la empresa anunció recientemente su quiebra, impulsada en parte por un acuerdo con Costco que agravó la caída que ya sufría.

La cadena Car Toys Inc. se declara en quiebra

Car Toys Inc., con 38 años de antigüedad y sede en Washington, dio a conocer en un comunicado que inició un procedimiento voluntario bajo el Capítulo 11 en el tribunal de quiebras de Seattle, y que planea vender la mayoría de sus tiendas.

La compañía se colocó en el mercado con sucursales en las principales ciudades del oeste de Estados Unidos Facebook Car Toys

The Street, sitio web de noticias financieras, indicó que la empresa presentó su petición ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington el pasado 18 de agosto, y enumeró entre 10 y 50 millones de dólares en activos y pasivos en su petición.

“Car Toys ha iniciado un procedimiento voluntario de quiebra bajo el Capítulo 11 en el tribunal de quiebras de Seattle para facilitar estas transacciones, maximizar el valor de su negocio en beneficio de sus acreedores, preservar y maximizar las oportunidades laborales de sus empleados y apoyar la continuidad del negocio para sus clientes”, señaló la empresa.

El acuerdo con Costco que lo llevó a perder

El medio citado explica que la empresa enfrenta dificultades financieras desde hace varios años “ya que su negocio de audio para automóviles, que representa el 70% de las ventas, disminuyó entre un 8% y un 10% anual desde 2020″, según una declaración del director de reestructuración, Philip Kaestle, de Sierra Constellation Partners.

“En 2021, la empresa experimentó un sólido ejercicio financiero tras la demanda acumulada derivada de la pandemia de COVID-19”, explicó Kaestle en el comunicado. “Sin embargo, este éxito duró poco”, añadió.

The Street agregó que la empresa vio una caída en 2022 cuando Wireless Advocates LLC (filial de Car Toys que vendía teléfonos inalámbricos y contratos de servicios de red) perdió una asociación exclusiva con Costco Wholesale Company.

La compañía se especializó en electrónica móvil y los dispositivos inalámbricos para vehículos Facebook Car Toys

“La disolución de la sociedad fue un golpe fatal para Wireless Advocates, ya que la empresa cerró su negocio en diciembre de 2022 y la gestión compartida y los gastos generales entre las dos filiales se trasladaron a Car Toys”, precisó el sitio especializado.

Los ingresos de la compañía se desplomaron un 3,3%, entre 2021 y 2022, y otro 8,3% en 2023, y continuaron en disminución para 2024, cuando contrató asesores de reestructuración; sin embargo, no mejoraron en 2025. En julio de 2025 las ventas cayeron un 14%.

Car Toys planea vender 35 de sus tiendas

Car Toys indicó que planea vender 35 de sus tiendas a una combinación de empleados con antigüedad y competidores locales. Un proyecto que tiene como objetivo generar trabajo para la mayoría de los empleados y garantizar la continuidad del servicio al cliente.

El fundador y presidente, Dan Brettler, señaló: “La familia Car Toys ha tenido una trayectoria increíble durante los últimos 38 años con nuestros empleados, clientes y las comunidades a las que servimos. Si bien nos encontramos en un momento difícil, estoy sumamente orgulloso de mi equipo”.

Car Toys fue fundada en 1987 por el actual presidente y director ejecutivo, Dan Brettler Car Toys

Sujeto a la aprobación del tribunal de quiebras, tienen la intención de vender tiendas a:

Foss Audio y Tint , que comprarán seis de diez locales en el norte de Colorado, ocho de 12 en el oeste de Washington y la instalación de equipamiento en Portland, Oregon.

, que comprarán seis de diez locales en el norte de Colorado, ocho de 12 en el oeste de Washington y la instalación de equipamiento en Portland, Oregon. Troy Parcels y Chris Pritts , quienes comprarán ocho de las 12 tiendas en el mercado de Dallas-Ft. Worth y las cuatro de Houston.

, quienes comprarán ocho de las 12 tiendas en el mercado de Dallas-Ft. Worth y las cuatro de Houston. Don Longworth y Raúl Shakarov , que se quedarían con cinco de seis tiendas en el mercado de Oregon.

, que se quedarían con cinco de seis tiendas en el mercado de Oregon. Drive-In Autosound comprará la ubicación de Colorado Springs North.

comprará la ubicación de Colorado Springs North. Selway Sound dba Aspen Sound, con la adquisición de ambas ubicaciones en Spokane, Washington.