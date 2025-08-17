La icónica empresa de fotos de 133 años que podría desaparecer para siempre

Eastman Kodak Company, con 133 años de antigüedad y pionera en la industria de la fotografía, podría desaparecer para siempre, de acuerdo con un reciente anuncio de resultados financieros. La icónica empresa, con sede en Rochester, Nueva York, señaló que existen dudas sobre su capacidad para continuar.

Kodak, la compañía con más de 130 años que podría llegar al final de su historia

En su informe de resultados del segundo trimestre de 2025, publicado el pasado 11 de agosto, la compañía advirtió que las condiciones de deuda actual “plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento”.

Las oficinas mundiales de Eastman Kodak Company en Rochester, Nueva York Ted Shaffrey - AP

De acuerdo con CNN, la compañía advirtió que no cuenta con financiación comprometida ni liquidez disponible para pagar sus próximos 500 millones de dólares en obligaciones de deuda.

“Kodak tiene deudas con vencimiento dentro de 12 meses y no cuenta con financiación comprometida ni liquidez disponible para cumplir con dichas obligaciones si vencen según sus términos actuales”, escribió la compañía en un documento regulatorio, según Associated Press.

Kodak explicó que confía en que podrá liquidar una parte significativa de su préstamo a plazo mucho antes de su vencimiento, y “modificar, ampliar o refinanciar nuestra deuda restante y/o nuestras obligaciones de acciones preferentes”.

La agencia de noticias precisa que el año pasado, la compañía anunció que finalizaría su plan de pensiones para pagar sus deudas, según The Wall Street Journal.

David Bullwinkle, director financiero de Kodak, expresó que la compañía espera saber para el viernes (15 de agosto de 2025) cómo cumplirá con sus obligaciones de pago a todos los participantes del plan de pensiones y prevé completar la reversión para diciembre.

Cuando la fotografía digital se impuso, el negocio principal de Kodak se desplomó

CNN destaca que las acciones de Eastman Kodak cayeron más de un 25% en las operaciones del mediodía de este martes 12 de agosto.

Jim Continenza, presidente ejecutivo y director ejecutivo de la empresa, comentó: “En el segundo trimestre, Kodak continuó avanzando según nuestro plan a largo plazo a pesar de los desafíos de un entorno comercial incierto. Si bien los aranceles no tuvieron un impacto significativo en nuestro negocio durante el segundo trimestre, estamos evaluando el posible impacto de nuevos aranceles en el futuro”.

La empresa que se convirtió en referente

Fundada por George Eastman en 1880, a la compañía se le atribuye la popularización de la fotografía a principios del siglo XX. CNN indica que se constituyó en 1892, pero sus orígenes se remontan a 1879, cuando su creador obtuvo su primera patente. En 1888, vendió la primera cámara fotográfica con la marca por US$25.

Pese a convertirse en un referente, Kodak se ha enfrentado a muchos retos en su historia. “Primero, fue derribada por la competencia japonesa y, posteriormente, por su incapacidad para adaptarse a la transición de la película a la tecnología digital“, señala AP.

Kodak tuvo un siglo de éxito en la producción de cámaras y películas Unsplash/Britt Gaiser

Se convirtió en una marca conocida por productos como las cámaras desechables, y en su mejor momento, controló más del 80% del mercado estadounidense de películas, explica Fox Business.

Se declaró en bancarrota en 2012 tras enfrentarse a la creciente competencia, el continuo crecimiento en fotografía digital y el aumento de la deuda. Según el medio citado, aunque salió de la protección en 2013, “nunca recuperó su posición dominante en el mercado”.

En 2020, “tuvo un breve respiro cuando el gobierno estadounidense la recurrió para transformarse en un productor de ingredientes farmacéuticos”, refiere CNN.

A pesar de sus recientes pérdidas, Kodak anunció una expansión. En la actualidad, es un fabricante especializado en impresión comercial y materiales y productos químicos avanzados.