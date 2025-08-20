La Casa Blanca abre su cuenta de TikTok mientras la aplicación sigue en un limbo legal en Estados Unidos

WASHINGTON.- La Casa Blanca abrió el martes una cuenta oficial en TikTok, la red social de propiedad china que sigue operando en Estados Unidos con el consentimiento del presidente Donald Trump, pese a una ley que exige su venta.

“¡Estados Unidos, VOLVIMOS! ¿Qué tal, TikTok?“, se lee en un mensaje que acompaña un video de 27 segundos, la primera publicación de la cuenta de la Casa Blanca en la popular aplicación. “Yo soy tu voz”, arranca el clip.

Trump tiene debilidad por TikTok, a la que atribuye el mérito de haberle ayudado a ganar apoyo entre los votantes jóvenes cuando derrotó a la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Sin embargo, a los legisladores de Washington les preocupa que los datos de sus usuarios estadounidenses puedan caer en manos del Gobierno chino.

La aplicación de videos es muy popular en Estados Unidos, donde cuenta con más de 170 millones de usuarios.

Trump ha estado trabajando en un acuerdo para que inversores estadounidenses compren la aplicación de la matriz china de TikTok, ByteDance.

Según informes de inteligencia anteriores, los propietarios de la aplicación están en deuda con el gobierno chino y podrían utilizarla para influir en los estadounidenses.

La cuenta de la Casa Blanca, en cuya descripción indica “Bienvenidos a la época dorada de Estados Unidos”, tenía alrededor de 4500 seguidores una hora después del primer video. En la mañana de este miércoles había alcanzado más de 129.000 seguidores.

La cuenta personal de TikTok que Trump empleó en su campaña presidencial del año pasado, @realdonaldtrump, supera los 15 millones de seguidores. El mandatario republicano también se apoya con frecuencia en su propia red, Truth Social, para difundir su mensaje, y solo de manera ocasional publica en su cuenta de X, la plataforma de Elon Musk, con quien mantiene una relación tensa tras un breve período de luna de miel en los primeros meses de gobierno.

“El gobierno de Trump está comprometido a comunicar los éxitos históricos que el presidente Trump ha entregado al pueblo estadounidense con tantas audiencias y plataformas como sea posible”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El mensaje del presidente Trump dominó TikTok durante su campaña presidencial y estamos emocionados de construir sobre esos éxitos y comunicarnos de una manera que ninguna otra administración ha hecho antes”, agregó.

Un peligro para la seguridad nacional

Una ley federal de 2024 exigía que TikTok dejara de funcionar el 19 de enero de este año a menos que ByteDance hubiera completado la desinversión de los activos estadounidenses de la aplicación o demostrado un progreso significativo hacia una venta.

Trump optó por no aplicar la ley tras iniciar su segundo mandato como presidente el 20 de enero. Primero amplió el plazo a principios de abril, luego al 19 de junio y de nuevo al 17 de septiembre. Las prórrogas han suscitado las críticas de algunos diputados, que sostienen que el gobierno de Trump se salta la ley e ignora las preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con el control del gobierno chino de Xi Jinping sobre TikTok.

La idea de prohibir TikTok surgió de Trump en 2020, cuando afirmó que la aplicación de propiedad china representaba un peligro para la seguridad nacional.

La discusión escaló a un tema bipartidista y el Congreso votó abrumadoramente -360 a 58 en la Cámara de Representantes y 79 a 18 en el Senado- a favor de prohibirla el año pasado. En enero, la Corte Suprema ratificó la legalidad de la ley por votación unánime, dejando a todos los poderes alineados en la decisión.

Si bien Trump había apoyado durante mucho tiempo una prohibición o desinversión de TikTok, cambió de postura al considerar que le sirvió para ganarse el apoyo de los jóvenes en su reelección. También recibió al director ejecutivo de la aplicación, Shou Zi Chew, en su propiedad en Mar-a-Lago, Florida, y fue invitado a su investidura.

“Juristas, tanto liberales como conservadores, han criticado la falta de aplicación de la ley por parte de Trump como ilegal. Entre los muchos actos de ilegalidad de su segundo mandato, el desprecio por una ley federal recientemente aprobada es de los más descarados”, decía un editorial del diario The New York Times. “También constituye un regalo para el gobierno autoritario más poderoso del mundo”.

El editorial indica que la decisión de Trump muestra su tendencia a “anteponer sus intereses al estado de derecho y a la seguridad nacional”, después de revertir su postura sobre TikTok tras reunirse con Jeff Yass, “un importante donante republicano cuya empresa posee parte de ByteDance”.

Trump tiene 108,5 millones de seguidores en X, pero su red social favorita es Truth Social, de su propiedad, donde tiene 10,6 millones.

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca en X e Instagram tienen 2,4 millones y 9,3 millones de seguidores, respectivamente.

