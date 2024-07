La Corte Suprema le da un alivio a Trump, que evitará ir a juicio por el asalto al Capitolio antes de las elecciones

Escuchar

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un respiro a Donald Trump en su saga en los tribunales norteamericanos al emitir un histórico fallo que delineó los límites de la inmunidad presidencial que retrasará su juicio por el ataque al Congreso hasta después de la elección presidencial, un giro crítico en el inicio de una nueva campaña que además abre la puerta para que Trump, si resulta electo, pueda aniquilar la causa.

Trump enfrenta un juicio en los tribunales federales de Washington por su papel en el asalto trumpista al Capitolio del 6 de enero de 2021, ampliamente visto como el ataque más grave a la democracia de Estados Unidos, que buscó frenar el traspaso de poder al entonces presidente electo, Joe Biden. El Departamento de Justicia acusó a Trump de alentar ese ataque y de interferir con la transición, pero Trump alegó que, como presidente, tiene inmunidad por sus actos. La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que este lunes emitió su decisión.

“Este caso plantea una cuestión de importancia duradera: ¿cuándo se puede procesar a un expresidente por actos oficiales cometidos durante su presidencia?”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, al enmarcar la importancia del fallo que emitió el máximo tribunal del país.

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero bajo nuestro sistema de poderes separados, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por sus actos oficiales. Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes de la Oficina Oval”, definió Roberts.

Una bandera contra Trump frente a la sede de la Corte CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El fallo de la Corte quedó dividido por la línea ideológica que separa a los nueve jueces del tribunal: los seis magistrados conservadores, tres de ellos nombrados por Trump, votaron a favor de otorgarle inmunidad a algunos actos de los presidentes, mientras que las tres juezas progresistas, dos nombradas por Barack Obama y una por Biden, votaron en contra.

La jueza Sonia Sotomayor fue la encargada de esscribir una durísima opinión de la minoría, a la cual se sumaron las jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. El fallo, escribió Sotomayor, es “una burla” al principio fundacional de que nadie está por encima de la ley.

“La decisión de hoy de conceder inmunidad penal a los ex presidentes remodela la institución de la Presidencia. Hace una burla del principio, fundamental de nuestra Constitución y sistema de Gobierno, que ningún hombre está por encima de la ley”, escribió Sotomayor.

La magistrada agregó que “la Corte otorga al expresidente Trump toda la inmunidad que pidió y más. Porque nuestra Constitución no protege a un expresidente de responder por actos delictivos y de traición, disiento”.

Demora

Con su fallo, la Corte devolvió el caso al tribunal de distrito para procedimientos adicionales que determinen, entre otras cosas, qué actos de Trump incluidos en la demanda original del gobierno federal pueden ser juzgados, es decir, qué acciones gozan de inmunidad y cuáles no. En términos prácticos, la decisión del máximo tribunal implica que la causa se estirará, y Trump no irá a juicio por el ataque al Congreso antes de las elecciones. Y, si Trump resulta electo, puede nombrar a un nuevo Fiscal General al frente del Departamento de Justicia que retire la demanda en su contra, aniquilando el juicio.

Trump calificó de “gran victoria” para la democracia el dictamen de la Corte Suprema sobre su inmunidad.

“GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. ¡ORGULLOSO DE SER UN AMERICANO!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Trump, de campaña el fin de semana en Virginia Steve Helber - FR171958 AP

Durante meses, Trump y sus abogados han argumentado en los tribunales que el magnate, virtual candidato presidencial del Partido Republicano, es inmune de cualquier delito por las decisiones que tomó durante su presidencia, en particular, su intento de revertir su derrota ante Biden en la elección presidencial de 2020. El argumento de Trump y sus abogados es que los presidentes norteamericanos gozan de una inmunidad total ante la ley, un razonamiento que, para muchos constitucionalistas, incluidos tres jueces de la Corte, choca con uno de los valores fundacionales del país: que nadie está por encima de la ley.

La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que una vez más tuvo la última palabra y dio una respuesta que volvió a marcar los contornos de la presidencia, y el rumbo del país. “Estamos escribiendo un fallo para la posteridad”, había dicho el juez Neil Gorsuch durante la audiencia en la cual se discutió la moción presentada por Trump ante el tribunal.

La audiencia había tocado algunas de las decisiones más polémicas que tomaron los presidentes norteamericanos en el último tiempo, incluso antes de Trump, o escándalos como Watergate. Los abogados de Trump mencionaron, por ejemplo, los ataques con drones ordenados por Barack Obama que mataron a un ciudadano norteamericano sospechado de terrorismo, Anwar al-Awlaki.

El fallo de la Corte fue la segunda decisión en un caso de alto voltaje política que involucra a Trump este año. Antes, la Corte había rechazado los intentos de varias demandas en distintos estados del país para excluir a Trump de las boletas en esta elección por su ofensiva contra la elección presidencial de 2020 con denuncias infundadas de un fraude masivo –llamada la “Gran Mentira” en Estados Unidos– y su papel en el ataque al Congreso. Ambos fallos le dieron a los jueces del máximo tribunal un papel directo e incómodo en las elecciones presidenciales de noviembre.