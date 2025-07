La deportaron nueve veces, pero no se rinde: la historia de la mujer que da de comer a migrantes en la frontera

Esther Morales, una mujer originaria de Oaxaca, México, sufrió múltiples deportaciones que marcaron su vida y la llevaron a emprender una iniciativa solidaria en la frontera. Desde allí, exige al gobierno mexicano intervenir ante lo que califica como redadas racistas e inhumanas, dirigidas principalmente a personas latinas.

¿Por qué fundó un comedor gratuito para migrantes en Tijuana?

Después de ser deportada nueve veces de Estados Unidos, Morales decidió transformar su experiencia personal en un proyecto de ayuda llamado Comida Calientita, creado en 2016. “Tan grande es el trauma que 14 años después no lo he vencido. Pero no todos tienen la fuerza ni el coraje para salir adelante; por eso muchos terminan en el abismo”, explicó la activista a Telemundo San Diego.

Fundó un comedor gratuito para migrantes en Tijuana Captura de Telemundo

En el comedor, ubicado en la Zona Centro de Tijuana, se sirven más de 150 comidas semanales sin costo para migrantes que llegan desde distintos albergues o que viven en situación de calle.

¿Qué reclama Esther Morales sobre las redadas migratorias?

Desde su espacio solidario, Morales pidió la intervención del gobierno mexicano para frenar las redadas que, según denuncia, apuntan especialmente contra latinos. “Ya dice mi hermana que se están yendo sobre puros latinos. Es primero que nada racismo. Es inhumano. No solo el presidente, sino toda esa gente que no quiere a los migrantes”, afirmó.

Migrantes agradecen la ayuda y la calidez recibida Captura de Telemundo

¿Cómo reciben los migrantes la ayuda en Tijuana?

En el marco de un nuevo aniversario de Comida Calientita, decenas de migrantes acudieron para recibir alimentos y agradecer el apoyo. “Muy bonito el apoyo que nos brindan. Estamos en un país que no es el nuestro, todo es muy distinto, pero me siento bien por la forma en que nos recibe la gente de México”, dijo Josselin, ciudadana de El Salvador a Telemundo.

La activista aseguró que su comedor está abierto para recibir a cualquier persona deportada o migrante que llegue a la ciudad. “No les falta su plato de comida calentita. Los espero: si no saben qué hacer, que anden en el Centro, busquen Comida Calientita en Google y lleguen aquí”, invitó Morales.

Ofrece orientación y comida a quienes llegan deportados Captura de Telemundo

Otro recurso de ayuda: la estrategia de salud mental para migrantes de la UNAM

Además de iniciativas como la de Esther Morales en Tijuana, los extranjeros que enfrentan el trauma de la deportación o la incertidumbre en la frontera pueden acceder a recursos especializados como la Estrategia Salud Mental: Acción Migrante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según informa la institución en su portal oficial, esta plataforma busca proteger la salud mental de las personas en contexto de movilidad, sin importar su situación migratoria. La estrategia ofrece un espacio para orientación, evaluación y atención profesional, clave para extranjeros que atraviesan situaciones de peligro o estrés extremo.

Para sumarse, los interesados deben registrarse en el portal oficial con su número de teléfono y una contraseña personal, que sirve para acceder de forma segura a las evaluaciones y servicios. La participación es voluntaria, y los datos proporcionados se protegen bajo las normas de transparencia de la universidad, lo que garantiza la confidencialidad de la información.

La institución recomienda no compartir la contraseña ni los resultados de la evaluación con otras personas o entidades, para preservar la privacidad del usuario. Si la persona desea recibir atención psicológica profesional, debe aceptar un segundo consentimiento informado, que autoriza al especialista a consultar los resultados y ofrecer un acompañamiento personalizado adaptado a sus necesidades.