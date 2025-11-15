La estrella de la NFL que invirtió en un objeto de colección, abrió su propia empresa, pero una demanda acabó con todo

Blake Martínez, exestrella de National Football League (NFL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dejó de lado su vida como deportista para dedicarse pura y exclusivamente a la venta de cartas de colección de Pokémon, hasta que una demanda le puso un freno. El puntapié inicial para tomar esta decisión fue una venta en 2022 por 672 mil dólares, que le hizo tomar noción de la gran rentabilidad de este negocio.

De la NFL al mundo Pokémon: el rotundo cambio en la vida de Blake Martínez

Tras su etapa como estrella de la NFL con un contrato millonario en Las Vegas Raiders, Martínez se enfocó por completo a una de sus pasiones: la colección de cartas de Pokémon, algo que había hecho desde los seis años. Según Forbes, su vida cambió rotundamente cuando, en 2022, vendió por más de US$670 mil una tarjeta “Pikachu Illustrator” que había encontrado en un sobre.

Blake Martínez explica su pasión por la colección y el negocio de las cartas de Pokémon

En ese momento, con 28 años, Martínez anunció su repentino retiro del fútbol americano para enfocarse en el mundo del coleccionismo. Ese mismo año, decidió crear su empresa, Blake’s Breaks.

Su nueva marca le permitió ganar aproximadamente US$6,5 millones durante los primeros ocho meses de funcionamiento. En comparación, había generado alrededor de US$28 millones en sus seis años como jugador profesional de la NFL.

“Antes era como el mariscal de campo de la defensa, yo decidía las jugadas. Cuando empecé con este negocio, sentí que volvía a dirigir un equipo”, comentó en ese entonces en diálogo con CNBC Make It. “Creo que mi éxito va más allá de mi nombre”, dijo.

Además, Martínez hizo hincapié en la comodidad del rubro. “Cada día, al despertar, ya no me duele el hombro ni la espalda. Cuando lo único que me duele son los dedos de abrir como 1000 paquetes de cartas al día, pienso: ‘Voy a seguir haciendo esto’”.

Para su nuevo trabajo, Blake se encargó de promocionar Whatnot, una plataforma de streaming especializada en venta de cartas, muñecos y objetos de colección mediante subastas.

Las cartas de Pokémon se convirtieron en el nuevo trabajo de Martínez Instagram Blake´s Breaks

Las cartas de Pokémon, un estilo de vida para Blake Martínez

Desde los seis años, a Martínez siempre le interesó coleccionar cartas de Pokémon. Durante su infancia, los US$15 que ganaba al hacer tareas de la casa se los gastaba en ello.

Todo pasó de ser un simple pasatiempo a un potencial negocio en 2020, cuando Martínez se sumó a la tendencia de revender estas cartas y se dio cuenta de que algunas podían costar US$500 mil o incluso más.

Así fue que, con el tiempo, empezó a comprar más cajas y a pagar decenas de miles de dólares por ellas.

Blake Martínez ganó muchos millones vendiendo cartas de Pokémon Instagram Blake´s Breaks

El escándalo que le puso un freno a su negocio: Blake Martínez y una denuncia por estafa

En pleno auge de su emprendimiento, Martínez recibió a mediados de 2023 una demanda por presuntas estafas, según consignó The New York Times. En específico, fue acusado de engañar a sus clientes con cartas falsas, lo que derivó en que la plataforma Whatnot iniciara las investigaciones correspondientes.

Todo se centró principalmente en Marisa Snee, una jugadora de fútbol universitario y streamer que Martínez había reclutado personalmente para unirse a su compañía. Fue ella a quien denunciaron varios colegas por, presuntamente, manipular el proceso de venta.

Blake Martínez dejó su vida como futbolista para dedicarse al negocio de las cartas de Pokémon Instagram Blake Martínez

Los usuarios elevaron su queja a la plataforma, lo que provocó que la empresa Blake’s Breakers fuera cerrada. Hasta ese momento, la magnitud de la marca de Blake había sido tal que llegó a contratar a casi 20 empleados a tiempo completo. Además, la compañía organizaba hasta 16 horas de transmisiones en vivo por día.

Finalmente, los perjudicados por el mecanismo que habría utilizado Snee fueron reembolsados por la propia plataforma, que incluso tuvo una caída en su flujo con la salida de la marca fundada por Martínez.

Qué sucedió con Blake Martínez tras la demanda

Luego de que comenzaran acciones legales contra su marca, Blake quedó totalmente fuera del negocio de las cartas coleccionables. En ese sentido, que Whatnot emitió un comunicado en X para anunciar la expulsión de la cuenta del exdeportista de esa plataforma.

Luego de poner en pausa sus ventas en el mundo Pokémon, Martínez volvió a la NFL, según consignó AP. A fines de 2023, dejó atrás el escándalo y firmó contrato con Carolina Phanters para unirse al practice squad (equipo de prácticas, en español).

De acuerdo con Heavy.com, más tarde culminó su vínculo con Carolina Phanters y se sumó a los Pittsburgh Steelers hasta que, a mediados de 2024, volvió a quedar en libertad de acción. Actualmente está alejado de la competencia.