“Twenty Cent”: la rara moneda de EE.UU. que se convirtió en un objeto de colección y hoy vale US$200.000

La denominación de 20 centavos, conocida como Twenty Cent, fue emitida durante un periodo muy breve entre 1875 y 1878. Su similitud con el cuarto de dólar dificultó su aceptación en la circulación y la convirtió en una de las piezas más raras y buscadas por coleccionistas.

Twenty Cent: la rara moneda de 20 centavos en la historia de EE.UU.

El sistema monetario de EE.UU. contó con distintas denominaciones a lo largo del tiempo, entre ellas el centavo, cuarto de dólar y dólar. Sin embargo, la pieza de 20 centavos representó una excepción. Su circulación breve y limitada la convirtió en un caso de gran interés para los coleccionistas.

El diseño de este ejemplar es muy similar a la serie conocida como "Liberty Seated"; sin embargo, su valor nominal es de 20 centavos NGC

La primera emisión se realizó en 1875. El diseño se mantuvo en la línea de las monedas de la época, pero su semejanza con las piezas de 25 centavos provocó confusión en el público. La similitud en el tamaño y en los elementos gráficos generó dificultades en el uso cotidiano.

Esa situación llevó a que fuera acuñada para circulación únicamente en 1875 y 1876. En los años posteriores, 1877 y 1878, la producción se limitó a ejemplares de prueba, sin destinarse a la circulación general.

La moneda Twenty Cent de 1875-S y su importancia

Dentro de esta denominación destaca la acuñación de 1875 en la Casa de la Moneda de San Francisco “S”. Se trata de una acuñación considerada especial debido a su producción reducida y a las circunstancias en que se realizó. Diversos especialistas señalan que la tirada pudo haber tenido un carácter conmemorativo, propio de las prácticas de esa ceca en ocasiones particulares.

Los ejemplares de 1875-S presentan una acuñación nítida, con bordes bien marcados y relieves definidos. No obstante, se estima que el número de unidades producidas fue mínimo, con referencias que mencionan una docena, aunque la cantidad puede ser aún menor.

Esa limitación hace que estas piezas sean consideradas una rareza en el campo numismático. Además, debido a los procesos de limpieza y manipulación que muchas sufrieron con el paso del tiempo, las monedas en estado de conservación alto son aún más difíciles de encontrar.

La marca de ceca distintiva de San Francisco aparece en el reverso de la pieza NGC

Cómo identificar una moneda Twenty Cent auténtica

Los especialistas establecieron una serie de características que permiten diferenciar un ejemplar auténtico de 20 centavos:

Año: 1875.

Ceca: la Casa de la Moneda de San Francisco “S”.

Diseñador: William Barber.

Diámetro: 22 milímetros.

Peso: 5 gramos.

Acuñación: 12 unidades.

Composición: 90% Plata, 10% Cobre.

Anverso: aparece la Libertad sentada sobre una roca, sosteniendo un bastón y portando un escudo con la palabra “LIBERTY” en una cinta suelta. 13 estrellas adornan la periferia y la fecha aparece en la parte inferior central.

Reverso: un águila que sostiene flechas y ramas de olivo con sus garras se destaca con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “TWENTY CENTS” alrededor del perímetro. La marca de ceca aparece entre el águila y la letra “Y” de “TWENTY CENTS”.

Superficies Proof: muestran acabados característicos de las pruebas, con contraste entre fondos espejados y relieves más opacos.

Color: en algunos ejemplares se observan tonalidades de color que se desarrollaron con el paso del tiempo debido a su material.

Se distinguen líneas finas de pulido en el escudo bajo las letras “BER”, un detalle en el asta que sostiene Liberty y una ruptura en la serifa izquierda de la letra T en “CENTS”.

Estos rasgos provienen del par de cuños originales utilizados en la acuñación de la serie. A pesar de que posteriormente se emplearon para monedas de circulación regular, estos diagnósticos son elementos clave para reconocer las piezas de prueba.

Los ejemplares de prueba elaborados en sucursales de la Casa de la Moneda, como San Francisco, son muy poco comunes. En el caso de la Twenty Cent de 1875-S, solo se tiene constancia de dos unidades certificadas en grado Proof por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), uno de ellos en PR62 y otro en PR63.

Empresas como NGC y PCGS otorgan la certificación y clasificación profesional de las monedas que luego se convierten en objetos valiosos NGC

El valor de la Twenty Cent en el mercado actual

El valor de las monedas de 20 centavos depende en gran medida de su estado de conservación y de la certificación que respalde su autenticidad. De acuerdo con la guía de precios de PCGS, un ejemplar de 1875-S en calidad de prueba puede alcanzar cifras cercanas a los US$200 mil.

En una subasta realizada por Goldberg Auctioneers, una pieza de esta serie con calificación PR63 se vendió por US$32.200, lo que refleja el interés de los coleccionistas por adquirir unidades de alta calidad dentro de esta rara denominación.

La escasez de estas monedas y la dificultad para encontrarlas en condiciones óptimas refuerzan su estatus como una de las emisiones más valiosas dentro de la historia monetaria de EE.UU.