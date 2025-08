La exención por la que México y Canadá logran evitar pagar los aranceles impuestos por Donald Trump

Donald Trump anunció el incremento de los aranceles de los productos canadienses de 25% a 35% el pasado 31 de julio. La nueva tasa entró en vigor el 1° de agosto bajo un conjunto de exenciones.

Qué productos no se ubican dentro del aumento de aranceles

Los productos presentes en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de 2020 (T-MEC) están excluidos de los aranceles. Los mismos se dividen de la siguiente manera:

Hilo : la fibra debe originarse en Estados Unidos, México o Canadá.

: la fibra debe originarse en Estados Unidos, México o Canadá. Tela tejida en telar : la tela debe ser hilada en uno de los países dentro del tratado.

: la tela debe ser hilada en uno de los países dentro del tratado. Prendas de vestir y artículos confeccionados : la costura o ensamblaje de la prenda debe ser de uno o más de los países del T-MEC.

: la costura o ensamblaje de la prenda debe ser de uno o más de los países del T-MEC. Mercancía automotriz: esta categoría incluye vehículos de pasajeros, camiones ligeros y camiones pesados, así como sus partes componentes.

La mercancía automotriz también se encuentra incluida en el acuerdo Unsplash

Con respecto a este último punto, para que los vehículos sean consideraros originarios, deben cumplir con algunos requisitos adicionales de las reglas, según consignó el último informe del T-MEC:

Valor de Contenido Regional (VCR) específico para mercancías automotrices.

específico para mercancías automotrices. Requisitos de Valor de Contenido Laboral (VCL) .

. Requisitos de compra de acero y aluminio por parte del productor.

En qué consiste el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de 2020 (T-MEC)

El T-MEC es un tratado regional de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos que tiene como objetivo establecer un comercio más justo, libre y robusto entre los tres países.

El tratado busca presentar un comercio más justo Judi Bottoni - AP

El acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2020 y la principal agencia que se encarga de coordinar y guiar el tratado es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) a través de nueve directrices:

Certificación de Origen del Importador.

Certificación de Exportador o Productor.

Certificación de Certificador; Exportador; Productor; Importador.

Descripción y Clasificación del Bien (SA).

Criterios de Origen; Período de Validez (si aplica); y Firma Autorizada y Fecha.

Con respecto a las importaciones no comerciales o de bienes cuyo valor no exceda los US$2500, no requieren certificación de origen.

Hasta cuándo está efectiva la medida

El Tratado de Estados Unidos y Canadá (T-MEC) exige una revisión formal conjunta del tratado seis años después de su entrada en vigor, es decir, el 1° de julio de 2026.

Durante esta revisión, los tres países deberán decidir si extienden la vigencia por 16 años adicionales o realizar revisiones anuales durante los siguientes diez años hasta el 1° de julio de 2036.

Los tres países deberán decidir si extienden la vigencia por 16 años adicionales Alex Brandon - AP

El mes pasado, Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, anticipó que el país buscaría renegociar el acuerdo. No obstante, según John Manley, exviceprimer ministro de Canadá, los nuevos aranceles impuestos por la administración Trump podrían poner en riesgo el tratado.

“Sería una alteración increíble perderlo, especialmente si lo perdieras a los niveles de aranceles que Trump está imponiendo, 30%, 25% o incluso 20%. Puedes absorber un nivel de aranceles de un solo dígito en general, pero no puedes ajustar ese tipo de aumento”, expresó Manley en diálogo con Los Angeles Times.