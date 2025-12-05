La FAA busca trabajadores para aeropuertos de Estados Unidos: cuál es el salario que ofrece

Los aeropuertos de Estados Unidos fueron unos de los grandes perjudicados por el cierre del gobierno, que se extendió durante 43 días y fue el más extenso en la historia de ese país. Para hacerle frente a las consecuencias del shutdown, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció un plan de contratación de casi 9000 controladores aéreos para mantener la normalidad en los viajes.

Controladores aéreos: el puesto clave que necesitan los aeropuertos de Estados Unidos

El cierre del gobierno estadounidense mantuvo a los controladores aéreos, entre tantos otros empleados de Estados Unidos, sin remuneración por 43 días. Eso provocó que muchos de ellos decidieran jubilarse.

Los controladores aéreos en Estados Unidos ganan aproximadamente 144.580 dólares al año Adam Gray - FR172090 AP

Por lo tanto, se generó una escasez de personal que los aeropuertos de EE.UU. deben suplir para poder gestionar los vuelos en tiempo y forma, según precisó CBS.

En este contexto, la FAA compartió en su página web oficial los detalles de su plan para contratar 8900 nuevos controladores de tráfico aéreo. Se trata de un proceso paulatino de incorporaciones, con la intención de alcanzar la cifra objetivo en 2028.

Cuánto cobra un controlador aéreo de Estados Unidos

De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), el salario medio anual en 2024 de un controlador aéreo fue de US$144.580.

Sin embargo, aquellos empleados que recién comienzan sus carreras en pequeños aeropuertos reciben sueldos menores, que rondan los US$60.000 por año.

Luego del cierre de gobierno muchos controladores aéreos de EE.UU. decidieron jubilarse Rafael Mathus Ruiz

Requisitos para postularse como controlador aéreo en EE.UU.

Convertirse en operador de una torre de control aeroportuario en Estados Unidos implica cumplir una serie de requisitos clave:

Ser ciudadanos estadounidenses y menores de 31 años.

Aprobar exámenes de la FAA, incluido el ATSA (Air Traffic Controller Specialists Skills Assessment Battery).

Tener un nivel de inglés que permita comunicación clara con pilotos y otros controladores.

Poseer un año de experiencia laboral progresiva, un título universitario o una combinación de educación y experiencia.

Hay que pasar una dura formación para volverse controlador aéreo en Estados Unidos Instagram/@flymco

Un portavoz del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) reveló en diálogo con CBS que la administración Trump “está trabajando en todos los ámbitos, desde aumentar los salarios iniciales de los controladores hasta agilizar el proceso de contratación”.

De acuerdo a la fuente, la gestión quiere una “Era Dorada de los Viajes” y garantizar que Estados Unidos tenga el espacio aéreo más seguro del mundo.

El difícil examen de aptitud y los detalles del proceso para ser controlador aéreo en EE.UU.

Pero cumplir con los requisitos básicos no basta para entrar a la academia de controladores aéreos, sino que también hay que pasar un examen de aptitud. La FAA señaló que este proceso es muy exigente, ya que más del 90% de los postulantes son descartados.

Los controladores aéreos se ocupan de gestionar los vuelos de un aeropuerto Pilar Camacho

Stephen Abraham, controlador que trabajó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, dijo que se trata de una prueba “que determina si tienes la mentalidad adecuada para ser controlador aéreo”. “Si apruebas, te envían a la ciudad de Oklahoma de ocho a 12 semanas”, agregó.

Quienes logren superar la evaluación de condiciones, avanzarán a la academia, donde deberán aprender desde posicionar aviones en modelos de aeropuertos hasta usar simuladores y gestionar la comunicación entre pilotos y torres de control.

Luego, cada controlador aéreo pasa de dos a cuatro años de trabajo bajo supervisión en terminales aéreas más pequeñas, antes de asumir control total del tráfico aéreo de un aeropuerto de mayor envergadura.