La filmaron insultando a latinos y la fulminaron en redes

escuchar

El video de una mujer estadounidense que insultó a varias personas de origen latinoamericano se volvió viral en redes sociales. Al parecer, el detonante de la discusión fue el uso que le daba un grupo de personas mexicanas a una pileta, algo que a la afectada le pareció incorrecto. Después de que un primer clip la volvió el blanco de críticas de los usuarios, ella se defendió y aseguró que en realidad era la víctima. Además, acusó de agresión a la familia latina.

El clip lo publicó en TikTok la usuaria @jadeserie, al parecer una de las involucradas. Actualmente, no está disponible en la cuenta original, pero algunos medios y otros tiktokers lo retomaron. En las imágenes se observa que la mujer estadounidense, identificada como Blair Featherman, les grita insultos racistas a las personas con las que compartía la piscina de un complejo de departamentos en Colorado.

Luego, se dirige hacia la persona que la graba y le dice: “No puedes hacer eso. No puedes simplemente filmarme”, al tiempo que le arrebata el teléfono móvil. De inmediato, se sienta en el camastro en el que tomaba sol, pero para entonces se la nota ya un poco más molesta. “Basura”, les grita a las personas, y les dice que deberían “volver a Denver”, de manera despectiva. También los insta a salir del edificio porque “son de clase baja” y los reprende por “no saber qué es (la marca) Hermes”.

En el clip incluso se ve que los elementos de seguridad del lugar asisten para pedirle a la mujer que se retire. Después de que este video se volvió viral, la comunidad virtual consideró que la protagonista tuvo actitudes racistas: “La dama no debería haber dicho lo que dijo, pero mordió el anzuelo”; “¿Por qué actúa como si fuera la dueña del lugar?”; “La familia debió irse en lugar de prestarle atención”.

Las dos partes involucradas estaban una al lado del otra en la piscina TikTok

La mujer se defendió y acusó de agresión

Featherman le dio una entrevista exclusiva a Daily Mail para contar su versión de los hechos. Según dijo, el clip fue sacado de contexto y editado para solo dejar los insultos. “Hay cosas que el video no muestra. No soy racista, se trató de contar una historia que no es cierta”.

La mujer mostró evidencia de la supuesta uña que le quedó en el cabello TikTok

Featherman afirmó que todo comenzó cuando las personas latinas infringieron las reglas sobre la cantidad de invitados que un residente del complejo puede llevar a la pileta. Les reclamó porque hacían mucho ruido y había demasiada gente que no vivía allí. De acuerdo con su relato, dichas personas comenzaron a gritarle y a filmarla mientras estaba sentada junto a la pileta: “Me llamaban blanca esto, blanca aquello, ya habían logrado arruinar mi día. Fue demasiado”.

La mujer relató que, cuando quiso tomar su teléfono, fue atacada físicamente por uno de los miembros del otro grupo, quien la arañó y le tiró del pelo con tanta fuerza que le dejó una de sus uñas artificiales ahí. A su vez, admitió que no debió de caer en las provocaciones, ni decir insultos: “Mi corazón estaba acelerado; me sentía lena de adrenalina”.

LA NACION