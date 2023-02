La genial estrategia de una pareja para que sus hijos ayuden con la limpieza del hogar

escuchar

Muchos coinciden en que ser padre no es tarea fácil. Aunque los niños llenan el hogar de momentos memorables, también hay ocasiones en los que agotan la paciencia de sus mayores, especialmente cuando no aceptan colaborar con el orden del hogar. Para que esto no ocurra, una pareja de Estados Unidos decidió implementar una estrategia. La finalidad fue darles una lección motivadora a los pequeños, para incentivarlos a ayudar en la limpieza de su casa.

El matrimonio recurrió a la red social Reddit para mostrar su secreto e inspirar a otros padres a hacer lo mismo. Según contaron, no les quedó más alternativa, dado que habían intentado de todas las formas posibles que sus hijos contribuyeran en la casa, infructuosamente. Como incentivo para lograrlo, entonces, se les ocurrió pagarles, pero de una forma creativa.

“Mis hijos no limpiaron su baño, tal como habíamos acordado. Así que decidí poner una nota debajo de un trapo que dejaron en el piso, para ver si lo encuentran. Ya ha pasado una semana”, se lee en el posteo en la red social, acompañado por la imagen de una nota en la que les dice a los niños que podían ganar bastante dinero si cumplían con sus obligaciones.

La carta que los padres dejaron a sus hijos en la toalla que estaba tirada Reddit

Lo único que los chicos debían hacer era ordenar el ambiente, para así acceder al “cupón” que sus padres habían dejado: “Felicitaciones. Encontraste esta nota. Si estás leyendo esto, ganaste US$50. Pero aquí está el problema: los días que hayan pasado desde la fecha en la parte superior (17 de enero) se restarán del pozo. ¡Buena suerte!”.

La idea se viralizó ya que, según los testimonios, muchos padres atraviesan la misma situación. Algunos usuarios alabaron la originalidad de la nota. Por otro lado, hubo quienes contaron sus propias experiencias con otros incentivos para los más chicos del hogar.

“Una vez, cuando enviamos a nuestro hijo a un campamento, envolví un billete de US$20 alrededor de su cepillo de dientes antes de que se fuera y no le dije nada al respecto. Cuando regresó, le pregunté si había encontrado el dinero que le dejé. Él dijo: ‘¿Qué dinero?’”, comentó una usuaria. “Mi hermanita solía dejar toda su basura en el suelo. Empecé a tirar monedas en el desorden y ella empezó a limpiar. Y sí, esto fue en 1973 cuando podías comprar algo por veinticinco centavos”, escribieron en los comentarios de la publicación.

Jugar y luego ordenar, una batalla que no siempre ganan los padres Unsplash

Una nota que jamás fue leída por sus destinatarios

Luego de que muchos usuarios pidieran un desenlace sobre la original idea de los padres, estos decidieron continuar con el relato de su historia. Desafortunadamente, sus hijos no vieron la carta, sino que de alguna forma la trasladaron a otra de las habitaciones de la casa sin siquiera ver el mensaje. Por lo tanto, el pozo de US$50 nunca fue reclamado.

LA NACION