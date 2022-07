La historia de amor de Ingrid Coronado y Fernando del Solar: dos hijos y un desgarrador adiós

El 30 de junio por la tarde, Ingrid Coronado fue por sus hijos a la escuela para decirles que su papá, el conductor argentino Fernando del Solar, había fallecido, de acuerdo con los reportes de la comunicadora Pati Chapoy en el programa Ventaneando. Durante la emisión, reveló que Coronado no estaría presente como se había anunciado, debido a la situación que atravesaba su familia. La pareja conformada por Ingrid y Fer tuvo varios altibajos que terminaron en una ruptura, pero sus hijos fueron el vínculo que siempre los unió.

“En la mañana, cuando ocurrió la muerte, Ingrid se comunicó con nosotros para decir que no podía venir al programa. Imagínense lo que atraviesa ella”, explicó la presentadora.

Pati Chapoy detalló que fue Ingrid quien avisó personalmente a sus hijos, Luciano y Paolo, de la noticia. “Fue a la escuela de sus hijos, a recogerlos, para enterarlos del fallecimiento de su Fer”, añadió.

Venga la Alegría rindió tributo a quien un día fue el conductor más querido del programa

El amor entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar

En 2008, la prensa mexicana enloqueció con el inicio de la relación entre los conductores del programa Sexos en Guerra. Fernando e Ingrid anunciaron ese mismo año que esperaban a su primer hijo juntos durante la emisión del programa Venga la Alegría y emocionaron a la audiencia.

“Como bien dicen, las bendiciones vienen juntas. Encontrarte con tu alma gemela, como nos nombramos, es algo que no se da todos los días. En esta ocasión, viene por dos, porque estamos esperando un bebé”, dijo la conductora en ese momento.

Así, unos meses después, nació Luciano Cacciamani Coronado, el primer hijo de la entonces pareja. Dos años después, le dieron la bienvenida a su segundo bebé. El embarazo fue complicado y Coronado se ausentó un tiempo de la televisión. Finalmente, Paolo llegó al mundo el 13 de septiembre de 2011.

Una decisión crítica para Fernando del Solar

Si hay algo que el conductor argentino tenía claro era que no quería que sus hijos lo vieran enfermo. En 2012, le diagnosticaron linfoma de Hodking, con lo que inició el duelo más grande de su vida. En el programa Historias Engarzadas, reveló sus más grandes preocupaciones.

“Esta quimioterapia me está matando. No puedo más. Estaba flaco, amarillo y solo dije algo: ‘Si me voy a morir, que sea con calidad de vida. No quiero morirme enchufado a estas cosas. No quiero que mis hijos me vean así’”, le dijo a Mónica Garza. “No quería que Emiliano, ni Luciano, ni Paolo me vieran como un papá que se moría, que se apagaba, que está débil y que no podía jugar con ellos”, agregó.

¿Quiénes son y cuántos hijos tuvo Fernando del Solar con Ingrid Coronado?

Los hijos de Fernando del Solar e Ingrid Coronado Instagram

Fernando del Solar conquistó a la audiencia mexicana con su carisma y también a Ingrid Coronado, que quedó flechada por el argentino. Tras tener a sus dos hijos, se casaron por civil, ya que Ingrid había concretado su matrimonio por la iglesia unos años antes con Charly López, con quien procreó a Emiliano.

En 2015, empezaron los rumores de que el amor se había acabado, pero fue hasta el año siguiente cuando Ingrid confirmó el divorcio. En ese momento, Fernando del Solar luchaba contra el cáncer, esto hizo que la prensa mexicana arremetiera contra la conductora por dejarlo solo. Tambien hubo especulaciones sobre la presunta pensión alimenticia que habría pedido el conductor.

Las imágenes de los hijos de Ingrid Coronado y Fer del Solar no son muchas, ambos cuidaron su privacidad y, a la fecha, cuando comparte alguna imagen, la presentadora oculta sus caras o cuida fotografiarlos de espaldas.

Tras su separación, el presentador conoció a Anna Ferro en 2016 en una clase de yoga a la que él asistió. Luego, empezaron a salir y se volvieron pareja. Recientemente habían protagonizado la portada de la revista ¡Hola!. A pesar de que del Solar parecía tener signos de recuperación, falleció el jueves tras una batalla de una década contra el cáncer.