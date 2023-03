La increíble historia del gato que se perdió en Miami y apareció dos años después, pero a miles de kilómetros

escuchar

La increíble hazaña de un gato sorprendió a la policía de Prairie Village, en Kansas. Tras escanear su microchip, los oficiales descubrieron que había viajado desde Miami hasta el medio oeste. Es decir, recorrió más de 2000 kilómetros por sus propios medios y sin tener lesiones visibles.

La historia la reportó la policía local a través de su cuenta de Twitter. El 11 de febrero publicaron una fotografía del felino, acompañada de la descripción: “Este gato atigrado fue encontrado por uno de nuestros residentes. ¡El microchip indicó que su dueño está en Miami, Florida!”.

Curiosamente, la mascota responde al nombre de “Lucky” (suertudo, en español). La historia llamó también la atención de Ivan Washington, el capitán del Departamento de Policía de Prairie Village, quien afirmó para el medio local KMOV4 que nunca había oído hablar de algo así en sus más de 20 años de servicio.

Washington relató el hallazgo del felino. Todo comenzó cuando una persona lo encontró un sábado por la noche. El clima era demasiado frío para que estuviera afuera, por lo que llamó a la Unidad de Control de Animales.

La policía local informó en sus redes sociales el hallazgo del gato Prairie Village Police

“Tenemos microchips aquí, nuestra Unidad de Control de Animales los coloca y escanea. Por lo general, la mascota es local, así que la reunimos con su propietario rápidamente. Sin embargo, esta vez resultó que el dueño estaba en Miami, Florida”, detalló. Debido a la distancia, la policía tuvo desafíos para identificarlo. “No tenemos idea de cómo recorrió tantas millas de distancia de su dueño. Ese es un largo viaje para cualquiera”, aseguró Washington.

El dueño del gato creyó que le habían robado a su mascota

En Florida, el propietario de Lucky les dijo a las autoridades de Kansas que su gato había desaparecido hace dos años. Incluso creyó que se lo habían robado. Nunca se imaginó que luego de tanto tiempo volvería a verlo. El Centro de Adopción de Mascotas de Great Plains se encarga de las acciones con la policía de Prairie Village para que el felino llegue a Miami en los próximos días.

¿Cómo funcionan los microchips para gatos?

Según el Viera East Veterinary Center, ubicado en Florida, cada año se pierden una gran cantidad de gatos, los cuales terminan en refugios. Esos animales son curiosos por naturaleza, por lo que es común que se alejen de sus hogares y que ya no puedan regresar.

Por ello, se han implementado métodos para evitar mascotas perdidas, entre estos se encuentran los microchips. Como su nombre lo dice, son dispositivos pequeños que se colocan debajo de la piel del felino. De esta manera, pueden ser identificados con mayor facilidad.

Los gatos son curiosos por naturaleza, lo que hace que se alejen de sus hogares Unsplash

Estos aparatos no son GPS, por lo que no proporcionan la ubicación en tiempo real. Más bien, se trata de un dispositivo de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). No necesita ningún tipo de carga para que se active, únicamente habrá que pasar un escáner RFID por el cuerpo del gato para identificarlo. Es así como se obtendrá el número del chip y la información sobre la empresa que lo fabricó. De esta manera, los trabajadores de esa compañía se pondrán en contacto con el propietario.

