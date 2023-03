La isla del Caribe que fue una histórica “prisión” y ahora se vende por 30 millones de dólares

escuchar

Las paradisíacas playas del Caribe son de los mejores destinos para vacacionar. Ahora, alguien podría tener su propio rincón exótico en ese lugar: una isla de la cadena de las Granadinas, que está en venta por 30 millones de dólares. Con dimensiones de 129 hectáreas, Baliceaux es un sitio de ensueño y objeto de deseo de muchos, con su arena blanca y sus arrecifes.

De acuerdo con Fortune Christie’s International Real Estate, a cargo de la venta, es una gran oportunidad para cualquier inversionista. “Solo los más grandes pueden moldear su propio paraíso de ensueño... Esta es una isla perfecta para los desarrollos inmobiliarios. Con el lanzamiento del Argyle International Airport en San Vicente, el turismo del Caribe, que ya asciende a US$49.000 millones, está preparado para un mayor crecimiento económico. Esto es ideal para desarrollo turístico comercial”, se lee en su sitio web.

Las aguas cristalinas, un sello de Baliceaux, la isla que está en venta por 30 millones de dólares www.fir.com

La isla, entre las más grandes de San Vicente y Granadinas, no tiene edificaciones ni ninguna otra infraestructura en su territorio. Se trata de un oasis de naturaleza, del cual destacan sus bosques tropicales, acantilados, colinas onduladas y costas rocosas.

La firma de bienes raíces aseguró que la isla no se encuentra tan lejos de la civilización como para que sea un trastorno llegar. “Está a un corto trayecto en barco de Bequia y Mustique”, señala la descripción. “No hay casas, ni aeropuertos, ni restaurantes, ni automóviles, ni personas. Las vistas son impresionantes, el paisaje es un paraíso tropical literal. Es cautivador con su belleza y privacidad”, afirmaron los agentes inmobiliarios a The New York Post.

Las platas de Baliceaux son de lo más bonito, según los vendedores www.fir.com

La historia de Baliceaux

A pesar de que ahora podría convertirse en un nuevo destino turístico inigualable, Baliceaux tiene mucha historia. En 1700 fue utilizada como prisión, según el portal caribeño Amandala. Cristobal Colón, en su llegada a América, llegó al Caribe, puntualmente a Yurumein. Esta región ahora es conocida como San Vicente y las Granadinas.

Baliceaux tiene grandes espacios para construcción www.fir.com

En ese momento, los habitantes se resistieron a la conquista. Aunque más tarde los franceses también quisieron dominar ese territorio y lo lograron. Cuando estos últimos fueron derrotados por los británicos, cedieron el territorio como si fuese de ellos. Entregaron San Vicente y las Granadinas en el Tratado de París de 1763. Estos iniciaron una guerra contra toda la gente de la región y los capturados fueron enviados a Baliceaux.

