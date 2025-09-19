La Justicia frenó la demanda de Trump contra The New York Times

MIAMI.- En un fuerte freno a la ofensiva del presidente Donald Trump contra la libertad de prensa y expresión, un juez federal de Florida desestimó el viernes una demanda por difamación por 15.000 millones de dólares presentada por el gobierno contra el diario The New York Times.

El juez federal de distrito Steven Merryday dictaminó que la demanda, de 85 páginas, era excesivamente larga y estaba llena de lenguaje “tedioso y complicado” sin relevancia para el caso legal.

“Una demanda no es un megáfono de relaciones públicas ni un podio para expresar una oratoria apasionada en un mitin político”, escribió Merryday en una orden de cuatro páginas. “Esta acción comenzará, continuará y terminará de acuerdo con las reglas de procedimiento y de manera profesional y digna”.

El juez le dio a Trump 28 días para presentar una demanda enmendada que no exceda las 40 páginas.

La acusación estaba dirigida contra cuatro periodistas del Times que escribieron un libro y tres artículos publicados en un lapso de dos meses antes de las elecciones de noviembre pasado.

El Times señaló que la demanda carecía de mérito y era un intento de desalentar el periodismo independiente. “Recibimos con beneplácito la rápida decisión del juez, que reconoció que la demanda era un documento político en lugar de una presentación legal seria”, dijo el viernes el vocero Charlie Stadtlander.

Merryday señaló que, en la demanda, no se hablaba del primer cargo de difamación sino hasta la página 80. En el documento se menciona extensamente el trabajo de Trump en el programa de televisión “The Apprentice”, así como una “extensa lista” de apariciones mediáticas del mandatario.

“Como todo abogado sabe [o se presume que sabe], una demanda no es un foro público para la vituperación y la invectiva, ni una plataforma protegida para despotricar contra un adversario”, escribió Merryday, nombrado por el expresidente George H.W. Bush.

“Aunque los abogados reciben un mínimo de libertad expresiva al presentar la reclamación de un cliente, la demanda en esta acción se extiende mucho más allá del límite exterior de esa libertad”.

En la demanda se nombra un libro y un artículo escrito por los reporteros del Times Russ Buettner y Susanne Craig que se centra en las finanzas de Trump y su papel antes de la presidencia en “The Apprentice”.

El presidente dijo en la demanda que ellos “promovieron maliciosamente la narrativa sin fundamento” de que el productor de televisión Mark Burnett lo convirtió en una celebridad, “a pesar de que en el momento de las publicaciones los demandados sabían que el presidente Trump ya era una megacelebridad y tenía un éxito enorme en los negocios”.

En la demanda también se atacaron las afirmaciones de los reporteros sobre los primeros negocios de Trump y su padre, Fred.

El mandatario también citó un artículo de Peter Baker del pasado 20 de octubre titulado “Para Trump, una vida de escándalos se encamina hacia un momento de juicio”. También demandó a Michael S. Schmidt por un artículo, publicado dos días después, en el que se presentaba una entrevista con el jefe de despacho del primer mandato de Trump, John Kelly, titulado “A medida que se acerca la elección, Kelly advierte que Trump gobernaría como un dictador”.

El mandatario también demandó a ABC News y “60 Minutes” de CBS News; ambos litigios fueron resueltos fuera de los tribunales por las empresas matrices de las organizaciones de noticias.

Trump también presentó una demanda contra The Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch en julio, después de que el periódico publicara una historia sobre sus vínculos con el acaudalado financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

A estas demandas se suma la controversia por un monólogo televisivo del popular animador Jimmy Kimmel emitido el pasado lunes en su late-night show, donde bromeó sobre el asesinato de Charlie Kirk. A raíz de esto, la Comisión Federal de Comunicaciones(FCC, por sus siglas en inglés) advirtió por posibles sanciones y la cadena ABC anunció que el programa será retirado del aire de manera “indefinida”.

El presidente Donald Trump no se quedó atrás y también festejó como un triunfo el levantamiento del show. A través de su cuenta en Truth Social expresó: “Grandes noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado”.

