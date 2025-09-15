Quién es Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo México que representará a su país en el máximo certamen mundial

El pasado sábado 13 de septiembre se celebró en México el certamen nacional de belleza en el que eligieron a su representante para el Miss Universo 2025. La ganadora fue Fátima Bosch, una joven de 24 años de edad, quien representó a Tabasco y viajará a Tailandia para concursar a nivel internacional el próximo 21 de noviembre.

Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo México 2025

Fátima Bosch Fernández fue coronada en Zapopan, Jalisco, es originaria de la comunidad de Santiago de Teapa, Tabasco y, además de belleza, también cuenta con una preparación académica a nivel nacional e internacional, según El Universal.

Fátima Bosch, representante de Tabasco, gana Miss Universo México 2025 (Instagram/@missuniverse.mexico)

La actual Miss Universo México se graduó como Licenciada en Diseño e Indumentaria de Moda en la Universidad Iberoamericana. Estudió en Milán, Italia, en la Nueva Academia de Bellas Artes y en el Instituto Lyndon de Vermont en Estados Unidos.

La joven de 24 años también es modelo y practica deportes, como el tenis o la equitación, e incluso destacó su interés en las artes como la pintura, la música y la literatura.

En su cuenta de Instagram, la famosa suma casi 300.000 seguidores y se define a sí misma como creadora digital y diseñadora para su propia marca llamada Fabofe.

Las fotografías y videos publicados por Bosch muestran su vida dentro y fuera de la pasarela y los sets de fotografía, donde también comparte imágenes de sus viajes por el mundo, sus fotos con familiares y amigos, sus aficiones y su fe.

Fátima Bosch se lleva la corona de Miss Universo México 2025 (Instagram/@bernardoloz)

Quiénes son la primera y segunda finalista de Miss Universo México 2025

La final de Miss Universo México se celebró el 13 de septiembre en Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Fátima Bosch recibió la corona de su antecesora, la modelo María Fernanda Beltrán, quien obtuvo el nombramiento en la edición 2024, según El Financiero.

Antes de que fuera nombrada la ganadora que viajará a Tailandia para representar al país azteca, se seleccionaron a 16 semifinalistas, posteriormente se eligió a un Top 10, y al final solamente cuatro mujeres pasaron a la final.

La primera finalista del certamen de belleza es María Fernanda Vázquez Villalobos, representante de Nuevo León. Mientras que la segunda finalista, Yoana Gutiérrez Vázquez, quien representó a Jalisco.

María Fernanda Vázquez, primera finalista de Miss Universo México (Instagram/@julio_guzmanmakeup)

La participante de Nayarit, Ana Rosario Ramírez Murillo, se llevó un reconocimiento especial en la categoría Mejor traje típico, y también fue nombrada como tercera finalista, mientras que Alejandra Díaz de León Soler, representante de San Luis Potosí, quedó en quinto lugar.

Cuándo y dónde será Miss Universo 2025

La organización de Miss Universo confirmó que la edición número 74 del certamen se llevará a cabo en Tailandia, específicamente en el Impact Arena.

Aunque la ceremonia se llevará a cabo la mañana del próximo 21 de noviembre, la transmisión en EE.UU. y en América Latina será la noche del 20 del mismo mes.

Esta es la cuarta ocasión en la que el país del sudeste asiático es sede del concurso internacional, y antes de la entrega de la corona se llevarán a cabo diversas actividades con las representantes de cada país participante.

Miss Universo planea recibir a las concursantes en el Aeropuerto Internacional de Bangkok el 2 y 3 de noviembre, y en los días posteriores llevar a cabo un fashion show, ceremonia de bienvenida, recorrido por lugares turísticos y una competencia preliminar.

La danesa Victoria Kjær Theilvig es la Miss Universo actual que dará la corona a la ganadora del próximo certamen 2025 (Facebook/Miss Universe)

Será la modelo Victoria Kjær Theilvig, quien entregará la corona a la próxima ganadora, quien deberá representar a la organización durante todo un año, tiempo que dura su reinado.

Fátima Bosch Fernández y otras Misses latinas llegarán al viejo mundo y darán lo mejor de sí mismas para llevarse el título a casa.