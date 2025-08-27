La lista de los 19 empleos mejor pagados en EE.UU. que no requieren título universitario

Un título universitario abre más oportunidades en ciertos sectores de la industria de Estados Unidos. Sin embargo, también hay áreas que ofrecen salarios anuales que pasan los US$100 mil a trabajadores sin estudios superiores.

Los empleos mejor pagados en EE.UU. que no requieren una licenciatura

Según consignó un estudio realizado por la plataforma de préstamos Lending Tree, 5.7 millones de estadounidenses sin título universitario ganaron sueldos de seis cifras en diversos campos. Algunos de estos son:

Directores ejecutivos y legisladores.

Gerentes de arquitectura e ingeniería.

Desarrolladores de software.

Ingenieros de ventas.

Gerentes de sistemas informáticos y de información.

Operadores, distribuidores y despachadores de centrales eléctricas.

Instaladores y reparadores de ascensores.

Arquitectos de redes informáticas.

Ingenieros de hardware informático.

Supervisores de extinción de incendios.

Analistas de seguridad de la información.

Ingenieros petroleros, mineros y geólogos.

Ingenieros y operadores de locomotoras.

Pilotos de aeronaves e ingenieros de vuelo.

Ingenieros aeroespaciales.

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas.

Controladores de tráfico aéreo y especialistas en operaciones de aeródromos.

Gerentes de ventas.

Tecnólogos en medicina nuclear y dosimetrista.

Matt Schulz, analista jefe de finanzas al consumidor de Lending Tree, sostuvo que estos resultados reflejan que no se requiere una licenciatura para tener una estabilidad financiera.

Ser un analista de software puede brindar sueldos de hasta US$100 mil, según consignó el estudio de Lending Tree Shutterstock - Shutterstock

“Este informe es una prueba clara de que no es necesario ir a la universidad para obtener ingresos sustanciales, y si estás considerando un camino diferente, hay muchas razones para creer que en muchos campos puedes tener el mismo éxito y estabilidad financiera sin un título universitario”, sostuvo el analista en diálogo con CBS News.

La brecha salarial entre estudiantes universitarios y personas sin título

De acuerdo con el último estudio realizado por Pew Research Center sobre este tema, solo uno de cada cuatro estadounidenses encuestados afirma que es importante contar con un título universitario de cuatro años para conseguir un trabajo bien remunerado.

Un estudio de Pew Research Center sostiene que el 49% de los estudiantes ya no considera esencial tener una carrera universitaria Unsplash

En ese sentido, solo el 22% de los encuestados considera que obtener un título universitario de cuatro años vale la pena hoy en día, mientras que el 49% afirma que ya no es esencial para alcanzar una estabilidad económica.

Dichos resultados surgen en medio del aumento de los ingresos de los jóvenes sin título universitario en los últimos diez años, y en el incremento tanto en la deuda estudiantil como la matrícula.

El índice de desempleo en graduados universitarios en EE.UU.

La Reserva Federal de Nueva York informó que la cifra de desempleo entre recién graduados universitarios de 22 a 27 años fue de 4.8% en junio de este año. Este resultado proviene de algunas carreras específicas como:

Física : 7.8%,

: 7.8%, Diseño gráfico: 7.2%

7.2% Bellas artes : 7%

: 7% Sociología : 6.7%

: 6.7% Ciencias de la computación : 6.1%

: 6.1% Sistema de información y gestión : 5.6%

: 5.6% Artes liberales : 5.3%

: 5.3% Tecnologías diversas : 5%

: 5% Asuntos internacionales e idiomas en inglés : 4.9%

: 4.9% Historia : 4.6%

: 4.6% Periodismo: 4.4%

Estos valores son menores a los presentados durante junio de 2020, donde existía un desempleo del 12,2% entre recién graduados y 6,6% en todos los universitarios.