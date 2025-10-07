La madre de Elon Musk dijo que es un “mesías incomprendido” y contó el apodo que tenía de niño

Elon Musk es considerado uno de los empresarios más importantes dentro de la esfera tecnológica y es reconocido por fundar y dirigir compañías de vanguardia como SpaceX o Tesla, así como también construyó una reputación tras adquirir la red social X (antes Twitter). Sin embargo, su madre, Maye Musk, aseguró que la historia del magnate no siempre fue fácil, ya que su infancia estuvo marcada por la violencia, el acoso escolar y la relación autoritaria con su padre.

De acuerdo con lo revelado por la modelo y nutricionista en algunas entrevistas, su hijo siempre se caracterizó por oponerse ante las situaciones injustas de las personas. De hecho, uno de sus recuerdos más preciados es la ocasión en la que su esposo, Errol Musk, intentó golpearla y el pequeño, de cinco años, se interpuso entre ellos para defenderla.

Además, la mujer reveló en diferentes oportunidades que Elon fue un niño muy solitario, pero con una inteligencia envidiable y una imaginación alimentada por la ciencia ficción.

Maye Musk siempre mostró su apoyo a su hijo y a sus proyectos.

“Siempre estaba con la nariz metida en un libro. Los memorizaba de principio a fin”, señaló Maye, haciendo referencia a lo rápido que su hijo aprendió a interpretar las palabras y lo motivado que se sentía por descubrir nuevas cosas. “Sus compañeros en la escuela lo llamaban la enciclopedia con patas”, aseguró la madre del CEO de la empresa SpaceX, quien no pudo evitar destacar la increíble capacidad de su hijo para aprender cada párrafo de la Enciclopedia Británica.

De un niño solitario a un magnate poderoso

Según la mujer, además de ser un lector voraz, Elon también se convirtió en un negociante impresionante a una edad muy temprana, ya que a los 12 años vendió su primer videojuego por 500 dólares.

“Yo no soy tan inteligente como él. Nadie lo es. Siempre que tiene una idea, la gente dice: ‘Qué ridículo’. Pero luego todos quieren copiarlo”, agregó Maye, quien no dudó en entregarle todos sus ahorros para ayudar a financiar la primera empresa de su hijo.

En su más reciente entrevista, señaló: “Lo veo como un mesías incomprendido”. Además, comentó que las personas solo critican lo que pueden ver, pero que no reconocen el esfuerzo y la dedicación de Elon para alcanzar el éxito.

Gracias al apoyo de la nutricionista, el magnate logró consolidar las bases de su compañía, sin imaginar que años después se convertiría en todo un imperio tecnológico y que su nombre estaría asociado con marcas importantes.

Por Stephany Guzman Ayala