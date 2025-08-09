La mala noticia para los beneficiarios del Seguro Social: dejarán de recibir sus cheques a partir del 30 de septiembre

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dejará de enviar cheques en papel a partir del 30 de septiembre. Desde esa fecha, los pagos serán exclusivamente electrónicos. La medida forma parte de un plan más amplio del gobierno federal para modernizar los sistemas de transferencia de dinero.

El Seguro Social elimina los pagos en papel

De acuerdo a WNEP, los beneficiarios del Seguro Social de Estados Unidos deberán elegir entre depósito directo o la tarjeta Direct Express para recibir sus desembolsos. La SSA confirmó que ya no enviará cheques por correo, lo que implica un cambio para más de 500 mil personas.

Desde esa fecha, todos los pagos del Seguro Social deberán cobrarse mediante depósito bancario o tarjeta de débito Direct Express

Según los últimos datos oficiales, hasta julio de este año, más de 521.000 beneficiarios seguían recibiendo sus pagos en papel. Aunque representa solo el 0,8% del total, marca una transformación completa del sistema.

Las personas que aún no migraron al formato digital recibirán notificaciones del gobierno federal. Esas cartas incluirán instrucciones claras para registrarse en uno de los métodos electrónicos disponibles.

¿Cómo funcionarán los pagos electrónicos?

Los pagos electrónicos tienen dos modalidades:

Depósito directo

Tarjeta de débito Direct Express

Esta última opción está pensada para quienes no tienen cuenta bancaria. El depósito directo permite transferencias inmediatas a una cuenta bancaria. En tanto, la tarjeta Direct Express sirve como medio de pago para realizar compras o retirar dinero sin necesidad de una cuenta bancaria.

Los beneficiarios pueden modificar la información de cobro a través del sitio oficial del SSA, al acceder a su cuenta personal. También pueden solicitar asistencia al llamar a la línea telefónica del organismo.

También podrán conservar el cheque físico las personas mayores de 90 años, según las condiciones de exención

El motivo detrás del cambio en el Seguro Social

La medida responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para digitalizar todos los pagos federales antes del 30 de septiembre. Incluye no solo al Seguro Social, sino también reembolsos de impuestos y envíos a proveedores.

El gobierno busca reducir costos y minimizar el fraude con el fin de proteger los pagos federales. Emitir un cheque en papel cuesta 50 centavos, mientras que la transferencia electrónica vale apenas 15 centavos.

A esa diferencia se suma un problema de seguridad. Según la SSA, los cheques en papel tienen 16 veces más riesgo de robo o extravío. El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) también advirtió que los fraudes postales han aumentado en el último tiempo.

El Departamento del Tesoro respaldó la decisión. En un comunicado oficial, aseguró que “los cheques en papel son cada vez más la puerta de entrada para el fraude” y que el nuevo sistema garantizará mayor protección y rapidez.

Aunque no lo comunicó públicamente, la SSA continuará emitiendo cheques si el beneficiario no tiene otro medio de cobro Nam Y. Huh - AP

Excepciones para seguir recibiendo cheques físicos

De acuerdo a WLWT, habrá excepciones limitadas para personas con dificultades especiales, según confirmaron fuentes legislativas. La SSA aún no lo anunció públicamente, pero algunos legisladores ya adelantaron detalles.

La senadora Elizabeth Warren aseguró que se reunió con el comisionado de la agencia federal, Frank Bisignano, quien se comprometió a permitir excepciones en casos justificados. Entre ellos, se encuentran:

Personas con discapacidad mental

Mayores de 90 años

Personas que vivan en zonas remotas sin acceso a servicios bancarios

Quienes deseen conservar el cheque en papel deben solicitarlo a través de la Línea de Exención del Tesoro, al 1-855-290-1545. También pueden descargar y enviar por correo el formulario correspondiente, disponible en el sitio web GoDirect.