La “Mariposa Cósmica”: la espectacular fotografía de unas alas gigantes a 3000 años luz de la Tierra

Un telescopio en Chile capturó la espectacular fotografía de unas alas gigantes a miles de años luz de la Tierra. La nebulosa, que ha sido llamada “Mariposa Cósmica”, destaca por su forma que parece una criatura alada capturada en pleno vuelo y fue parte de la celebración de aniversario del Observatorio Internacional Gemini.

La espectacular fotografía de la “Mariposa Cósmica”: qué es

La NGC 6302 es una nebulosa planetaria ondulante que se parece a una mariposa cósmica, explicó en un comunicado el Laboratorio Nacional de Investigación para la Astronomía Óptica-Infrarroja de la NSF (NOIRLab).

La NGC 6302, conocida popularmente como la Nebulosa de la Mariposa o la Nebulosa Insecto, es una nebulosa planetaria bipolar NOIRLab de NSF - NOIRLab de NSF

Con motivo de los 25 años de que se concluyó la construcción del Observatorio Internacional Gemini, se organizó una votación en la que los estudiantes en Chile decidieron que el telescopio Gemini Sur en Chile tomará las imágenes de las brillantes alas de la Nebulosa de la Mariposa, su nombre real.

Esta nebulosa planetaria bipolar se encuentra a entre 2500 y 3800 años luz de distancia en la constelación de Escorpión.

Este tipo de formación es creada por una estrella masiva que está cerca del final de su vida y que expulsa material al espacio. Por lo general, estas impresionantes estructuras son redondas, por lo que fueron denominadas como “nebulosas planetarias” por los primeros astrónomos que las observaron a través de telescopios.

¿Cómo se descubrió la Nebulosa de la Mariposa?

El NOIRLab indica que diferentes fuentes reportan diversas fechas de su descubrimiento, pero los créditos del hallazgo por lo general se le atribuyen a un estudio de 1907 realizado por el astrónomo estadounidense Edward E. Barnard, aunque el astrónomo escocés James Dunlop pudo haberla descubierto antes en 1826.

Un acercamiento a la Imagen de La Mariposa Cósmica

Su nombre oficial es NGC 6302, pero también se la conoce como la Nebulosa de la Mariposa, la Nebulosa Insecto, o Caldwell 69.

La estructura ha llamado la atención, ya que no tiene la forma común, y no se parece a un planeta redondo, sino que se asemeja una criatura alada capturada en pleno vuelo.

En 2009, la Wide Field Camera 3 a bordo del Telescopio Espacial Hubble (HST, por sus siglas en inglés) descubrió que la estrella central corresponde a una enana blanca (similar al Sol) que expulsó sus capas externas hace más de 2000 años.

Se trata de una de las estrellas más calientes conocidas, con una temperatura superficial superior a los 250 mil grados Celsius. Pero antes de convertirse en una enana blanca, era una gigante roja con un diámetro de cerca de mil veces el de nuestro Sol.

¿De qué y cómo está formada la “Mariposa Cósmica”?

Para formarse, la estrella masiva desprendió sus capas externas de gas, que se desplazaron hacia el exterior desde el ecuador a una velocidad relativamente lenta para crear una banda oscura, similar a una dona, que aún es visible alrededor.

“El resto del gas fue expulsado de forma perpendicular a la banda, restringiendo los flujos de salida y creando la estructura bipolar que vemos hoy”, explican.

La espectacular imagen de La Mariposa Cósmica

A medida que la estrella continuaba evolucionando, liberó una poderosa ráfaga de viento estelar que atravesó las “alas” a más de 3 millones de kilómetros por hora. Las interacciones entre el gas en movimiento rápido y lento proporcionaron mayor textura.

Por su parte, la estrella, como es típico de las enanas blancas, emite una radiación intensa que calienta las “alas” de la NGC 6302 a más de 20.000 grados Celsius, lo que provoca que el gas brille.

El intenso color rojo en la imagen traza las zonas de gas hidrógeno ionizado, mientras que el color azul intenso traza zonas de gas oxígeno energizado. Este material, además de los otros elementos que los científicos encontraron, como: nitrógeno, sulfuro, y hierro, contribuirán a la formación de la próxima generación de estrellas y planetas.