Esta madrugada es la única oportunidad de ver las Eta Acuáridas en 2026: a qué hora mirar y desde dónde

Durante la noche del martes 5 y la madrugada del miércoles 6 de mayo, la lluvia de estrellas Eta Acuáridas tendrá su mayor nivel de actividad e iluminará el cielo con decenas de meteoros. Este evento está asociado al cometa 1P/Halley, cuyos restos generan estos destellos al ingresar a la atmósfera terrestre.

A qué hora conviene mirar el cielo durante la madrugada del miércoles

Robert Lunsford, coordinador de informes de bólidos de la Sociedad Meteorológica Americana (AMS, por sus siglas en inglés), explicó a CNN que “la única oportunidad de ver estos meteoros es durante las últimas horas antes del amanecer” del miércoles.

La mejor oportunidad para apreciarlas ocurre en las horas previas al amanecer, cuando el cielo aún permanece oscuro Captura de amsmeteors

Esa ventana de tiempo breve se relaciona con la posición de Acuario. Según Lunsford, la constelación desde donde parecen irradiar los fragmentos no será visible hasta cerca de las 3 hs (hora local) en gran parte del planeta.

La visibilidad de las Eta Acuáridas y la cantidad de meteoros que aparecerán

La AMS informó que, durante el máximo de las Eta Acuáridas, la Luna estará al 84% de su fase completa. Esa iluminación afectará de forma severa la observación y reducirá la ventana horaria prevista.

En condiciones habituales, desde el Ecuador hacia el norte, esta lluvia suele generar entre 10 y 30 meteoros por hora justo antes de que salga el Sol. Para 2026, la entidad anticipó que se verán menos de 10 por hora debido al brillo lunar.

Este espectáculo nocturno se caracteriza por su rapidez. La AMS precisó que los cuerpos celestes alcanzan una velocidad de 40,7 millas por segundo (65,4 km/s). Ese desplazamiento favorece la aparición de estelas persistentes, aunque la lluvia produce pocas bolas de fuego.

La NASA recomienda buscar zonas oscuras y permitir que la vista se adapte para mejorar la observación Magnific

El origen de esta lluvia se vincula con el cometa 1P/Halley. La Tierra cruza dos veces al año una corriente de polvo y rocas desprendida de ese cuerpo celeste. En mayo, ese paso da lugar a las Eta Acuáridas, mientras que en octubre genera las Oriónidas.

Dónde se aprecian mejor las Eta Acuáridas en 2026

Las Eta Acuáridas se presentan con mayor intensidad desde los trópicos del sur, ya que la constelación de Acuario se eleva más en ese hemisferio. Además, Lunsford explicó que, al sur del Ecuador, la noche se extiende más en esta época del año, lo que amplía las oportunidades de observación.

En Estados Unidos, quienes se encuentran en la región sur del país norteamericano tienen mejores probabilidades de apreciar el espectáculo celeste.

Las recomendaciones de la NASA para ver las Eta Acuáridas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) recomendó elegir un lugar oscuro, alejado de luces artificiales. También señaló que es necesario permitir que los ojos se adapten durante un lapso de entre 20 y 30 minutos, lo que facilita distinguir los destellos más tenues.

Además, aconsejó evitar fuentes de luz intensa, incluida la pantalla del teléfono, ya que pueden afectar la visión nocturna. Según el organismo, estas condiciones incrementan las probabilidades de apreciar con mayor claridad este evento astronómico.

Cuándo serán las próximas lluvias de meteoros en 2026

Además de las Eta Acuáridas, la AMS prevé que durante 2026 habrá otras nueve lluvias de meteoros. Estas son:

Las Acuáridas del delta meridional tendrán su momento de mayor actividad entre el 30 y el 31 de julio , con el satélite natural iluminado al 98%.

tendrán su momento de mayor actividad entre el , con el satélite natural iluminado al 98%. Las Capricornidas alfa coincidirán en esas mismas fechas , con una fase lunar del 98% que influirá en la observación.

coincidirán en , con una fase lunar del 98% que influirá en la observación. Las Perseidas se destacarán entre el 12 y 13 de agosto , con un escenario favorable gracias a la ausencia de luz lunar.

se destacarán entre el , con un escenario favorable gracias a la ausencia de luz lunar. Las Oriónidas concentrarán su mayor presencia entre el 21 y 22 de octubre , con una fase del 80%.

concentrarán su mayor presencia entre el , con una fase del 80%. Las Táuridas del Sur se manifestarán con mayor intensidad entre el 4 y 5 de noviembre , bajo una iluminación del 18%.

se manifestarán con mayor intensidad entre el , bajo una iluminación del 18%. Las Táuridas del Norte lo harán entre el 11 y 12 de noviembre , con el disco lunar al 7%.

lo harán entre el , con el disco lunar al 7%. Las Leónidas alcanzarán su punto más activo entre el 16 y 17 de noviembre , con un brillo del 45%.

alcanzarán su punto más activo entre el , con un brillo del 45%. Las Gemínidas mostrarán su mayor despliegue entre el 13 y 14 de diciembre , con una fase del 21%.

mostrarán su mayor despliegue entre el , con una fase del 21%. Las Úrsidas completarán el calendario entre el 21 y 22 de diciembre, con una luminosidad del 94%.